Цены на зерно в феврале 2025 — сколько стоит тонна пшеницы

Колоски зерна в руке фермера. Фото: УНИАН

На украинском агрорынке в феврале сохраняется торговая активность, тем временем трейдеры продолжают сокращать объемы закупочных программ. Все из-за того, что сокращаются запасы зерна, а производители не слишком активно работают над подачей предложений.

Об этом говорится в Telegram-канале Spike Brokers.

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Ситуация на аграрном рынке в феврале

При этом, как отмечают аналитики, Украина в начале 2025 года продолжает активно отправлять зерно за границу. Так, в январе и феврале основными экспортными рынками для украинской пшеницы в текущем сезоне стали:

Испания — 2,5 млн т;

Индонезия — 1,5 млн т;

Египет — 0,9 млн т.

В то же время объем экспорта украинской пшеницы в феврале ускорился и за первые 12 дней составил 540 тыс. т, что уступает январским 831 тыс. т.

Цены на зерно — сколько стоит тонна пшеницы

В течение прошлой недели на отечественном рынке пшеницы доминировала повышенная ценовая динамика. Как свидетельствуют данные на профильном портале Tripoli.land, с 9 по 17 февраля тонна пшеницы, в среднем подорожала на 47 грн.

Скриншот. Фото: Tripoli.land

Так, если 9 числа тонну зерна можно было продать за 9 464 грн, то уже 17 февраля стоимость выросла до 9 511 грн/тонну.

Напомним, что климатические изменения, которые в последнее десятилетие наблюдаются во всех странах мира привели к тому, что в Украине начали выращивать экзотические культуры. Так, садоводы-любители на Юге Украины и на Закарпатье успешно выращивают миндаль, фисташку и инжир.

Также мы рассказывали, что некоторые агрокультуры в Украине оказались на грани исчезновения из-за слишком теплых зим. Например, фермерам невыгодно сеять культуры, которые легко выходят из состояния вынужденного покоя.