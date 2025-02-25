Квоты на украинскую агопродукцию в Евросоюз в 2025 году — восстановят ли довоенные ограничения

Урожай пшеницы в одном из украинских регионов. Фото: УНИАН

Министры сельского хозяйства из Венгрии, Болгарии, Румынии и Словакии просят Европейскую комиссию (ЕК) восстановить довоенные квоты на агропродукцию, которая поставляется в Европу из Украины. Регламент Европейского Союза, по которому регулируется украинский импорт, действует до июня 2025 года.

Об этом написал на своей странице в социальной сети Facebook министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь.

Читайте также:

Что предлагает Венгрия

По его словам, четыре государства ЕС защищают "интересы фермеров и их средства к существованию, которым угрожает украинская сельскохозяйственная продукция".

"Европейская комиссия должна найти долгосрочное решение, чтобы преодолеть рыночные трудности, которые возникли из-за украинской сельскохозяйственной продукции. В совместном письме мы призвали комиссию вернуться к довоенным квотам, ввести защитные меры в отношении сельскохозяйственной продукции и ввести автоматическую защиту и индивидуальные квоты на региональной основе для приграничных государств-членов", — написал венгерский министр.

Надь также сказал, что Венгрия не планирует отменять ограничения на импорт украинской агропродукции. Это нужно, по мнению политика, для защиты венгерских фермеров.

"Мы солидарны с Украиной, но мы защитим средства к существованию и конкурентоспособность фермеров", — подчеркнул Надь.

Экспорт агропродукции из Украины

В начале 2025 года министр агропромышленности сообщил, сколько денег заработало наше государство, продавая за границу свою агропромышленную продукцию. Так, по данным министра, сумма является рекордной — 24 млрд долларов в 2024 году.

По словам Коваля, одна из ключевых задач сейчас — это обеспечить беспрепятственный экспорт зерна и другой продукции через сушу.

Напомним, некоторые агрокультуры в Украине могут исчезнуть навсегда из-за слишком теплых зим. Например, фермерам невыгодно сеять культуры, которые легко выходят из состояния вынужденного покоя.

Также мы писали о стоимости зерна в феврале. Ситуация на агрорынке меняется ежедневно.