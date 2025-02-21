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Ажіотаж зашкалює — скільки коштує ячмінь у лютому

21 лютого 2025 06:30
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Ціни на ячмінь — скільки зараз коштує тонна зерна
Колоски ячменю. Фото: УНІАН
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

В Україні у лютому зростають експортні закупівельні ціни на ячмінь. Однак подорожчання, як очікується, зупиниться вже незабаром. 

При це пише видання GrainTrade.

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Зазначається, що зараз ціни зростають, оскільки трейдери докуповують обсяги зерна, яких не вистачає в портах. Паралельно знижується вартість перевалки та ставки фрахту, оскільки скорочуються обсяги світового імпорту зернових.

При цьому темпи експорту ячменю скорочуються третій місяць поспіль. Так, за період з 1 по 17 лютого експорт ячменю у порівнянні з аналогічним періодом минулого року знизився зі 132 до 42 тис тонн.

"Трейдери хочуть докупити невеликі партії ячменю, проте від подальших закупівель вони будуть відмовляться, адже формування повноцінних суднових партій ускладнене небажанням фермерів продавати зерно", — йдеться у публікації. 

Водночас, за даними профільного порталу Tripoli.land, тонна ячменю, у середньому, коштує 9 314 грн, станом на 21 лютого. Примітно, що 13 числа тонна культури коштувала 9 034 грн.

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Скриншот. Фото:Tripoli.land

Тим часом нагадаємо, що на українському агроринку дорожчає кукурудза. При цьому подальше зростання цін стримується одним важливим фактором. 

Також ми розповідали, що попри війну Україна продовжує постачати зерно за кордон. Відомо, якими були обсяги експорту на початку 2025 року. 

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