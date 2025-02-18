Ціни на кукурудзу та зерно в Україні: аналіз ринку та тренди станом на 18 лютого 2025 року

Збирання врожаю. Фото: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

За останній тиждень ціни на кукурудзу в Україні значно зросли. При цьому аналітики зазначають, що подальше зростання цін наразі стримує значна пропозиція від основних постачальників зерна.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує кукурудза станом на 18 лютого 2025 року.

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Середня ціна на кукурудзу в Україні станом на 18 лютого 2025 року. Фото: tripoli.land

За тиждень ціни на кукурудзу в Україні суттєво зросли. Так, у вівторок, 11 лютого, ціна цієї культури становила 9 175 грн за тонну. Це становило тижневий мінімум. Надалі вартість кукурудзи або зростала, або залишалась на рівні попереднього дня. У понеділок, 17 лютого, ціна цієї агрокультури зросла до свого тижневого максимуму — 9 227 грн. Така вартість тонни кукурудзи фіксується й сьогодні.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на кукурудзу в Україні. Фото: tripoli.land

Яка ситуація в аграрному секторі України

З початку повномасштабного вторгнення РФ Україна зіткнулася з величезними втратами, спричиненими руйнуванням інфраструктури. За оцінками Київської школи економіки (KSE), загальний розмір прямої шкоди вже перевищив 170 мільярдів доларів. Ця сума продовжує збільшуватися через постійні ракетні обстріли та бойові дії.

Особливо постраждала транспортна інфраструктура України. Збитки у цій галузі оцінюються у 38,5 мільярда доларів. Було зруйновано чи пошкоджено понад 26 тисяч кілометрів автомобільних доріг, що призвело до втрат на суму 28,3 мільярда доларів. Залізничний транспорт втратив 4,3 мільярда доларів, портова інфраструктура — 0,85 мільярда доларів, а авіаційна галузь — 2 мільярди доларів.

Агропромисловий комплекс також зазнав значних втрат. Вони оцінюються в 10,3 мільярда доларів. Вже знищено понад 130 тисяч одиниць сільськогосподарської техніки, а також пошкоджено чи зруйновано 4 мільйони тонн зерносховищ.

Попри ці негаразди на українському агроринку у лютому зберігається торгова активність. На початку 2025 року Україна продовжує активно відправляти зерно за кордон.

Крім того, після невеликого спаду в Україні знову спостерігається зростання цін на соняшник. Як повідомляють аналітики, основними факторами, що впливають на ринок цієї культури, залишаються коливання цін на експортному напрямку.