Цены на кукурузу и зерно в Украине: анализ рынка и тренды по состоянию на 18 февраля 2025 года

Уборка урожая. Фото: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

За последнюю неделю цены на кукурузу в Украине значительно выросли. При этом аналитики отмечают, что дальнейший рост цен пока сдерживает значительное предложение от основных поставщиков зерна.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит кукуруза по состоянию на 18 февраля 2025 года.

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Средняя цена на кукурузу в Украине по состоянию на 18 февраля 2025 года. Фото: tripoli.land

За неделю цены на кукурузу в Украине существенно выросли. Так, во вторник, 11 февраля, цена этой культуры составляла 9 175 грн за тонну. Это составляло недельный минимум. В дальнейшем стоимость кукурузы или росла, или оставалась на уровне предыдущего дня. В понедельник, 17 февраля, цена этой агрокультуры выросла до своего недельного максимума — 9 227 грн. Такая стоимость тонны кукурузы фиксируется и сегодня.

Недельная динамика изменения средней цены на кукурузу в Украине. Фото: tripoli.land

Какова ситуация в аграрном секторе Украины

С начала полномасштабного вторжения РФ Украина столкнулась с огромными потерями, вызванными разрушением инфраструктуры. По оценкам Киевской школы экономики (KSE), общий размер прямого ущерба уже превысил 170 миллиардов долларов. Эта сумма продолжает увеличиваться из-за постоянных ракетных обстрелов и боевых действий.

Особенно пострадала транспортная инфраструктура Украины. Убытки в этой области оцениваются в 38,5 миллиарда долларов. Было разрушено или повреждено более 26 тысяч километров автомобильных дорог, что привело к потерям на сумму 28,3 миллиарда долларов. Железнодорожный транспорт потерял 4,3 миллиарда долларов, портовая инфраструктура — 0,85 миллиарда долларов, а авиационная отрасль — 2 миллиарда долларов.

Агропромышленный комплекс также понес значительные потери. Они оцениваются в 10,3 миллиарда долларов. Уже уничтожено более 130 тысяч единиц сельскохозяйственной техники, а также повреждено или разрушено 4 миллиона тонн зернохранилищ.

Несмотря на эти проблемы на украинском агрорынке в феврале сохраняется торговая активность. В начале 2025 года Украина продолжает активно отправлять зерно за границу.

Кроме того, после небольшого спада в Украине снова наблюдается рост цен на подсолнечник. Как сообщают аналитики, основными факторами, влияющими на рынок этой культуры, остаются колебания цен на экспортном направлении.