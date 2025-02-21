Цены на ячмень — сколько сейчас стоит тонна зерна

Колоски ячменя. Фото: УНИАН

В Украине в феврале растут экспортные закупочные цены на ячмень. Однако подорожание, как ожидается, остановится уже скоро.

При этом пишет издание GrainTrade.

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Отмечается, что сейчас цены растут, поскольку трейдеры докупают объемы зерна, которых не хватает в портах. Параллельно снижается стоимость перевалки и ставки фрахта, поскольку сокращаются объемы мирового импорта зерновых.

При этом темпы экспорта ячменя продолжают сокращаться третий месяц подряд. За период с 1 по 17 февраля экспорт ячменя по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился со 132 до 42 тыс тонн.

"Трейдеры хотят докупить небольшие партии ячменя, однако от дальнейших закупок они откажутся, ведь формирование полноценных судовых партий затруднено нежеланием фермеров продавать зерно", — говорится в публикации.

В то же время, по данным профильного портала Tripoli.land, тонна ячменя, в среднем, стоит 9 314 грн, по состоянию на 21 февраля. Примечательно, что 13 числа тонна культуры стоила 9 034 грн.

Скриншот. Фото: Tripoli.land

Тем временем напомним, что на украинском агрорынке дорожает кукуруза. При этом дальнейший рост цен сдерживается одним важным фактором.

Также мы рассказывали, что несмотря на войну Украина продолжает поставлять зерно за границу. Известно, какими были объемы экспорта в начале 2025 года.