Експорт зерна у 2025 році — які культури найчастіше відправляємо за кордон

Збір пшениці у полі. Фото: УНІАН

Попри те, що Москва досі намагається заблокувати експорт українського зерна, аграрії продовжують успішно переправляти свою продукцію за кордон. Так, станом на 19 лютого у 2024/2025 маркетингового року (МР) Україна доставила до інших країн 27 млн 998 тис. тонн зернових та зернобобових культур.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України.

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Зерно за кордон — що експортували аграрії

Зазначається, що експорт української пшениці наразі становить 11 млн 668 тис. тонн — на 1 млн 147 тис. тонн, або на 10,9%, більше, ніж торік. Також українські аграрії експортували 2 млн 109 тис. тонн ячменю і 10,8 тис. тонн жита.

Української кукурудзи за кордон потрапило 13 млн 784 тис. тонн, що на 941 тис. тонн, або на 6,8%, менше, ніж торік. До того ж на експорт було відправлено 46,1 тис. тонн борошна (або 61,5 тис. тонн, якщо перерахувати в зерно). Як інформують у відомстві, це на 25,6 тис. тонн, або у 1,55 раза, менше, ніж у 2024 році.

Що відбувається в аграрному секторі України

Представники аграрного сектору сподіваються, що уряд дозволить компаніям отримати статус критично важливих, щоб не зірвати весняну посівну компанію. Проблема полягає у тому, що велика кількість агропідприємств не встигла подати заявки на бронювання вчасно через технічні помилки. Наразі ж Мінагро не встигає опрацьовувати усі заявки, оскільки їх дуже багато.

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