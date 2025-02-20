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Экспорт зерна — как Украина продает продукцию в 2025 году

20 февраля 2025 06:30
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
Экспорт зерна в 2025 году — какие культуры чаще всего отправляем за границу
Сбор пшеницы в поле. Фото: УНИАН
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

Несмотря на то, что Москва до сих пор пытается заблокировать экспорт украинского зерна, аграрии продолжают успешно переправлять свою продукцию за границу. Так, по состоянию на 19 февраля в 2024/2025 маркетинговом году (МГ) Украина доставила в другие страны 27 млн 998 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

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Отмечается, что экспорт украинской пшеницы сейчас составляет 11 млн 668 тыс. тонн — на 1 млн 147 тыс. тонн, или на 10,9%, больше, чем в прошлом году. Также украинские аграрии экспортировали 2 млн 109 тыс. тонн ячменя и 10,8 тыс. тонн ржи.

Украинской кукурузы за границу попало 13 млн 784 тыс. тонн, что на 941 тыс. тонн, или на 6,8%, меньше, чем в прошлом году. К тому же на экспорт было отправлено 46,1 тыс. тонн муки (или 61,5 тыс. тонн, если пересчитать в зерно). Как информируют в ведомстве, это на 25,6 тыс. тонн, или в 1,55 раза, меньше, чем в 2024 году.

Что происходит в аграрном секторе Украины

Представители аграрного сектора надеются, что правительство позволит компаниям получить статус критически важных, чтобы не сорвать весеннюю посевную компанию. Проблема заключается в том, что большое количество агропредприятий не успело подать заявки на бронирование вовремя из-за технических ошибок. Сейчас же Минагро не успевает обрабатывать все заявки, поскольку их очень много.

Ранее мы рассказывали, что в Украине снова дорожает подсолнечник. Аналитики считают, что на ситуацию с продажами этой культуры сильно влияет один фактор.

Также стремительно дорожает соя. По словам специалистов, спрос на эту культуру в Европе будет сохраняться и в дальнейшем.

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