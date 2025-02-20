Экспорт зерна в 2025 году — какие культуры чаще всего отправляем за границу

Сбор пшеницы в поле. Фото: УНИАН

Несмотря на то, что Москва до сих пор пытается заблокировать экспорт украинского зерна, аграрии продолжают успешно переправлять свою продукцию за границу. Так, по состоянию на 19 февраля в 2024/2025 маркетинговом году (МГ) Украина доставила в другие страны 27 млн 998 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

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Зерно за границу — что экспортировали аграрии

Отмечается, что экспорт украинской пшеницы сейчас составляет 11 млн 668 тыс. тонн — на 1 млн 147 тыс. тонн, или на 10,9%, больше, чем в прошлом году. Также украинские аграрии экспортировали 2 млн 109 тыс. тонн ячменя и 10,8 тыс. тонн ржи.

Украинской кукурузы за границу попало 13 млн 784 тыс. тонн, что на 941 тыс. тонн, или на 6,8%, меньше, чем в прошлом году. К тому же на экспорт было отправлено 46,1 тыс. тонн муки (или 61,5 тыс. тонн, если пересчитать в зерно). Как информируют в ведомстве, это на 25,6 тыс. тонн, или в 1,55 раза, меньше, чем в 2024 году.

Что происходит в аграрном секторе Украины

Представители аграрного сектора надеются, что правительство позволит компаниям получить статус критически важных, чтобы не сорвать весеннюю посевную компанию. Проблема заключается в том, что большое количество агропредприятий не успело подать заявки на бронирование вовремя из-за технических ошибок. Сейчас же Минагро не успевает обрабатывать все заявки, поскольку их очень много.

Ранее мы рассказывали, что в Украине снова дорожает подсолнечник. Аналитики считают, что на ситуацию с продажами этой культуры сильно влияет один фактор.

Также стремительно дорожает соя. По словам специалистов, спрос на эту культуру в Европе будет сохраняться и в дальнейшем.