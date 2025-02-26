Цены на зерно в феврале 2025 года — за сколько продают подсолнечник

Подсолнухи в поле. Фото: УНИАН

В Украине фиксируют рост закупочных цен на подсолнечник, поскольку дорожает подсолнечное масло в портах страны. Однако фермеры продолжают ограничивать продажи, ожидая еще большего подорожания.

Об этом говорится в сообщении Электронной зерновой биржи Украины.

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Что происходит на украинском рынке зерна

Как отмечают специалисты, на неделе экспортные цены на подсолнечное масло в украинских портах на Черном море подросли до 1110-1120 долл. за тонну, хотя стоимость подсолнечного шрота не изменилась и составляет 225 долл/тонна.

"Из-за этого закупочные цены на подсолнечник с масличностью 52% увеличились на 500-1000 грн/тонна, до 27,5-28,5 тыс. грн/тонна, с доставкой на завод", — говорится в сообщении.

Тем временем мелкие переработчики продолжают простаивать из-за низкой (или иногда отрицательной) маржи переработки подсолнечника, из-за чего деньги на культуру тратят лишь несколько крупных заводов. Поэтому конкуренция на рынке снижается, но в дальнейшем подорожание подсолнечника прекратится, особенно на фоне падения котировок на соседних рынках.

Средние цены на подсолнечник — сколько стоит тонна культура в конце февраля

Как свидетельствуют данные профильного портала Tripoli.land, по состоянию на 26 февраля тонна подсолнечника стоит, в среднем, 26 149 грн. При этом с 18-го числа стоимость культуры постоянно росла.

Так, во вторник, 18 февраля, средняя цена тонны этой культуры держалась на уровне 25 610 грн. В последующие дни цены росли, пока 26 февраля подорожание несколько сбавило обороты.

Квоты на украинское зерно — что предлагают ЕС

Европейской комиссии предложили вернуть довоенные квоты на украинскую агропродукцию. Соответствующую идею озвучили министры Венгрии, Болгарии, Румынии и Словакии.

Как пояснил венгерский министр Иштван Надь, изменения нужны, чтобы защитить европейских фермеров, существование которых оказалось под угрозой из-за поставок сельскохозяйственных товаров из Украины. Отметим, что регламент Европейского Союза, по которому регулируется украинский импорт, действует до июня 2025 года.

Ранее мы рассказывали, что, несмотря на полномасштабную войну с РФ, на украинском агрорынке в феврале наблюдалась активная торговля. В начале 2025 года Украина продолжает поставлять зерновые за границу.

Также напомним, что в Украине дорожает ячмень. При этом темпы экспорта ячменя сокращаются третий месяц подряд.