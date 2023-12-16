Ціни на зернові в Україні станом на 16 грудня 2023

Збирання ячменю. Фото: ytimg.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Експорт ячменю з України у 2023 році зіткнувся із суттєвими труднощами через війну з Росією та блокадою українсько-польського кордону. До початку вторгнення Росії Україна займала визначне становище серед світових постачальників зерна. Проте постійні обстріли українських портів з боку Росії значно ускладнили експорт зерна морським транспортом. У результаті Україна змушена була віддати перевагу в основному сухопутним маршрутам, які не тільки менш ефективні, а й більш затратні. Крім того, ці маршрути виявилися ненадійними. З початку листопада страйки польських перевізників на українсько-польському кордоні призвели до утворення багатокілометрових пробок та серйозно ускладнили становище українських аграріїв. Ба більше, новий уряд Польщі висловив своє схвалення щодо запровадження ембарго на українське зерно. Міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський вважає, що відкриття європейського ринку для сільськогосподарської продукції з України може в майбутньому порушити стабільність не лише внутрішнього ринку, а й європейського.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує ячмінь станом на 16 грудня.

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Станом на 16 грудня середня ціна на ячмінь в Україні становить 4 513 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на ячмінь в Україні станом на 16 грудня. Фото: tripoli.land

При цьому ціна на ячмінь упродовж останніх днів трохи зросла. Так, в п'ятницю, 8 грудня, середня вартість тонни ячменю становила 4 456 грн. Згодом вона зросла до 4 504 гривень, але вже із неділі, 10 грудня, ціна на цю зернову культуру впала і становила 4 251 грн за тонну. Така вартість тонни ячменю протрималась до вівторка, 12 грудня, коли зросла до 4 273 грн. Згодом ціна тони ячменю зростала ще кілька разів: до 4 406 грн за тонну у середу, 13 грудня та до 4 504 — у четвер, 14 грудня. В підсумку ціна зросла до свого тижневого максимуму у п'ятницю, 15 грудня, піднявшись до 4 513 грн за тонну.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на ячмінь в Україні. Фото: tripoli.land

Як формуються ціни на ячмінь в Україні

На вартість ячменю в Україні впливає багато факторів, включаючи глобальну пропозицію, сезонні зміни, логістичні особливості, географію транспортування, витрати на насіння, показники переробки та інші аспекти. Стандартизація, митне регулювання та сертифікація продукції є критеріями якості, що впливають на попит на зернові культури.

На внутрішній ринок впливають сезонні коливання та динаміка споживчих секторів. Визначення цін на ячмінь залежить від споживачів та ефективності глобальних дистрибуційних каналів.

Проблеми з постачанням партій ячменю можуть виникнути через транспортні неузгодженості, що призводять до затримок в експорті зернових вантажів. На жаль, нині вторгнення Росії в Україну відіграє ключову роль у формуванні цін на зерно в країні. Незважаючи на те, що Україна продовжує займати провідне становище серед світових постачальників ячменю, військові дії суттєво впливають на обсяги виробництва та експорту цієї культури.

Ми вивчили, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштують кукурудза та соя. Крім того, ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна соняшнику та пшениці. Також ми розповіли, як змінилися ціни на зерно в Україні через обстріли РФ портів і зерносховищ нашої країни.