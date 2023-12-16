Цены на зерновые в Украине по состоянию на 16 декабря 2023 года

Уборка ячменя. Фото: ytimg.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Экспорт ячменя из Украины в 2023 году столкнулся с существенными трудностями из-за войны с Россией и блокадой украинско-польской границы. До начала вторжения России Украина занимала определенное положение среди мировых поставщиков зерна. Однако постоянные обстрелы украинских портов со стороны России значительно усложнили экспорт зерна морским транспортом. В результате Украина вынуждена была отдать предпочтение в основном сухопутным маршрутам, которые не только менее эффективны, но и более затратны. Кроме того, эти маршруты оказались ненадежными. С начала ноября протесты польских перевозчиков на украинско-польской границе привели к образованию многокилометровых пробок и серьезно усложнили положение украинских аграриев. Более того, новое правительство Польши выразило свое одобрение относительно введения эмбарго на украинское зерно. Министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский считает, что открытие европейского рынка для сельскохозяйственной продукции из Украины может в будущем нарушить стабильность не только внутреннего рынка, но и европейского.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит ячмень на 16 декабря.

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По состоянию на 16 декабря средняя цена на ячмень в Украине составляет 4 513 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на ячмень в Украине на 16 декабря. Фото: tripoli.land

При этом цена на ячмень за последние дни немного выросла. Так, в пятницу, 8 декабря, средняя стоимость тонны ячменя составила 4 456 грн. Впоследствии она выросла до 4 504 гривен, но уже с воскресенья, 10 декабря, цена на эту зерновую культуру упала и составляла 4 251 грн за тонну. Такая стоимость тонны ячменя продержалась до вторника, 12 декабря, когда выросла до 4 273 грн. Впоследствии цена тонны ячменя росла еще несколько раз: до 4 406 грн за тонну в среду, 13 декабря и до 4 504 — в четверг, 14 декабря. В итоге цена выросла до своего недельного максимума в пятницу, 15 декабря, поднявшись до 4 513 грн за тонну.

Недельная динамика изменения средней цены на ячмень в Украине. Фото: tripoli.land

Как формируются цены на ячмень в Украине

На стоимость ячменя в Украине влияют многие факторы, включая глобальное предложение, сезонные изменения, логистические особенности, географию транспортировки, расходы на семена, показатели переработки и другие аспекты. Стандартизация, таможенное регулирование и сертификация продукции являются критериями качества, влияющими на спрос на зерновые культуры.

На внутренний рынок оказывают влияние сезонные колебания и динамика потребительских секторов. Определение цен на ячмень зависит от потребителей и эффективности глобальных дистрибуционных каналов.

Проблемы с поставкой партий ячменя могут возникнуть из-за транспортных несогласованностей, приводящих к задержкам в экспорте зерновых грузов. К сожалению, в настоящее время вторжение России в Украину играет ключевую роль в формировании цен на зерно в стране. Несмотря на то, что Украина продолжает занимать ведущее положение среди мировых поставщиков ячменя, военные действия оказывают существенное влияние на объемы производства и экспорта этой культуры.

Мы изучили, что происходит сейчас на рынке зерна и сколько в Украине стоит кукуруза и соя. Кроме того, мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна подсолнечника и пшеницы. Также мы рассказали, как изменились цены на зерно в Украине из-за обстрелов РФ портов и зернохранилищ нашей страны.