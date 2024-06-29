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Ціни на соняшник в Україні — скільки коштує тонна зерна в червні

29 червня 2024 06:30
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Ірина Шпак
редактор
Ціни на зернові в Україні станом на 29 червня 2024 року — скільки коштує соняшник
Збір врожаю соняшнику. Фото: Bloomberg
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

За останній тиждень ціни на соняшник в Україні різко знизилися через збільшення врожаю та зменшення попиту на внутрішньому ринку. Експерти також зазначають, що конкуренція з боку імпорту вплинула на падіння вартості цього продукту.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує соняшник станом на 29 червня 2024 року.

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Станом на 29 червня середня ціна соняшнику в Україні становить 17 799 грн за тонну разом з ПДВ.

Ціни на соняшник 29 червня
Середня ціна на соняшник в Україні станом на 29 червня 2024 року. Фото: tripoli.land

Середня ціна на соняшник в Україні знизилась на понад 400 гривень за останній тиждень. Так, у суботу, 22 червня, та неділю, 23 червня, вартість цієї агрокультури становила 18 221 грн за тонну. У понеділок, 24 червня, тонна соняшнику коштувала 18 257 грн, але у середу, 26 червня, ціна цього продукту знизилась і становила вже 18 198 грн за тонну. У четвер, 27 червня, тонна соняшнику коштувала 18 191 грн, а у п'ятницю, 28 червня, — 17 799 грн. Така середня вартість цієї зернової культури зафіксована й сьогодні. 

Вартість соняшнику 29 червня
Тижнева динаміка зміни середньої ціни на соняшник в Україні. Фото: tripoli.land

Як війна з РФ вплинула на експорт зернових

Експерт з економіки Андрій Новак вказує на значні збитки, яких зазнав український аграрний сектор внаслідок вторгнення Росії. Ці втрати включають обстріли сільськогосподарських угідь, прямі збитки у вигляді руйнування майна, блокаду портів, пошкодження портової інфраструктури та крадіжки зерна російськими військовими.

"За останні дні у нас різко зросла кількість обстрілів інфраструктурних об'єктів на півдні України. Це відбувається тому, що росіяни не можуть знищити український морський коридор через те, що він проходить по територіальних водах Румунії та Болгарії, і намагаються бити по портовій інфраструктурі, щоб заблокувати експорт", — сказав він.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається зараз на українському ринку зерна та які ціни на кукурудзу у червні. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна ячменюсої та пшениці.

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