Цены на зерновые в Украине на 29 июня 2024 года — сколько стоит подсолнечник

Сбор урожая подсолнечника. Фото: Bloomberg

За последнюю неделю цены на подсолнечник в Украине резко снизились из-за увеличения урожая и уменьшения спроса на внутреннем рынке. Эксперты отмечают, что конкуренция со стороны импорта повлияла на падение стоимости этого продукта.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит подсолнечник на 29 июня 2024 года.

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По состоянию на 29 июня средняя цена подсолнечника в Украине составляет 17 799 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на подсолнечник в Украине на 29 июня 2024 года. Фото: tripoli.land

Средняя цена на подсолнечник в Украине снизилась более чем на 400 грн за последнюю неделю. Так, в субботу, 22 июня и воскресенье, 23 июня, стоимость этой агрокультуры составляла 18 221 грн за тонну. В понедельник, 24 июня, тонна подсолнечника стоила 18 257 грн, но в среду, 26 июня, цена этого продукта снизилась и составляла уже 18 198 грн за тонну. В четверг, 27 июня, тонна подсолнечника стоила 18 191 грн, а в пятницу, 28 июня, — 17 799 грн. Такая средняя стоимость этой зерновой культуры зафиксирована и сегодня.

Недельная динамика изменения средней цены подсолнечника в Украине. Фото: tripoli.land

Как война с РФ повлияла на экспорт зерновых

Эксперт по экономике Андрей Новак указывает на значительный ущерб, который понес украинский аграрный сектор в результате вторжения России. Эти потери включают в себя обстрелы сельскохозяйственных угодий, прямые убытки в виде разрушения имущества, блокаду портов, повреждение портовой инфраструктуры и кражи зерна российскими военными.

"За последние дни у нас резко возросло количество обстрелов инфраструктурных объектов на юге Украины. Это происходит потому, что россияне не могут уничтожить украинский морской коридор из-за того, что он проходит по территориальным водам Румынии и Болгарии, и пытаются бить по портовой инфраструктуре, чтобы заблокировать экспорт", — сказал он.

Напомним, мы выяснили, что сейчас происходит на украинском рынке зерна и какие цены на кукурузу в июне. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна ячменя, сои и пшеницы.