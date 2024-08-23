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Ціни на сою продовжують зростати — скільки коштує 1 тонна зерна в серпні

23 серпня 2024 06:30
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Ціни на зернові в Україні станом на 23 серпня 2024 року
Завантаження сої під час збору врожаю. Фото: Bloomberg
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Ціни на сою в Україні продовжують зростати другий тиждень поспіль, що зумовлено підвищеним попитом на внутрішньому ринку та обмеженими запасами продукції. Експерти зазначають, що дефіцит сої посилює тиск на ціни, що стає відчутним для виробників і переробників.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує соя станом на 23 серпня 2024 року.

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Станом на 23 серпня середня ціна на сою в Україні становить 16 925 грн за тонну разом з ПДВ.

Скільки коштує соя в Україні 23 серпня 2024 року
Середня ціна на сою в Україні станом на 23 серпня 2024 року. Фото: tripoli.land

Середні ціни на сою продовжують зростати — за останні два тижні вони підвищились на майже 1000 грн за тонну. Так, у п'ятницю, 16 серпня, вартість сої становила 16 873 грн за тонну, а в суботу, 17 серпня, соя коштувала вже 16 888 грн за тонну. На цьому рівні вартість цієї агрокультури трималась до вівторка, 20 серпня, включно. Проте в середу, 21 серпня, соя здорожчала до 16 927 грн за тонну, а у четвер, 22 серпня, її вартість становила 16 925 грн за тонну. Така ціна цієї зернової культури зафіксована і сьогодні.

Як змінились ціни на сою в Україні за останній тиждень
Тижнева динаміка зміни середньої ціни на сою в Україні. Фото: tripoli.land

Як війна з Росією вплинула на експорт зерна

Економіст Андрій Новак вважає, що вторгнення Росії завдало серйозного удару по аграрному сектору України. Втрати включають не лише обстріли сільгоспугідь і пряме знищення активів, але й блокування портів, пошкодження портової інфраструктури та крадіжки зерна російськими військами.

"За останні дні у нас різко зросла кількість обстрілів інфраструктурних об'єктів на півдні України. Це відбувається, тому що росіяни не можуть знищити український морський коридор, через те що він проходить по територіальних водах Румунії та Болгарії, та намагаються бити по портовій інфраструктурі, щоб заблокувати експорт", — зазначив він.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається на українському ринку зерна та які ціни на соняшник в серпні. Ще ми розповідали, скільки коштує тонна пшениці, ячменю та кукурудзи в Україні.

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