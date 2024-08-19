Ціни на зерно в Україні станом на 19 серпня 2024 року

Збір врожаю. Фото: AgriLand

В Україні продовжують зростати ціни на пшеницю, досягнувши нових рекордів за останні місяці. Основними причинами цього є несприятливі погодні умови, які вплинули на врожай, а також зменшення обсягів експорту через глобальні торгові обмеження.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує пшениця станом на 19 серпня.

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Станом на 19 серпня 2024 року середня ціна на пшеницю в Україні становить 7 517 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на пшеницю в Україні станом на 19 серпня. Фото: tripoli.land

Середні ціни на пшеницю в Україні за останній тиждень дещо зросли. У понеділок, 12 серпня, тонна цієї агрокультури коштувала 7 460 грн, а у вівторок, 13 серпня, — 7 486 грн. У середу, 14 серпня, вартість пшениці становила 7 502 грн за тонну, а у четвер, 15 серпня, ціна на цю зернову культуру зросла до 7 516 грн за тонну. У п'ятницю, 16 серпня, ціна пшениці становила 7 513 грн за тонну, а у суботу, 17 серпня, — 7 517 грн. Така вартість пшениці зафіксована і сьогодні.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на пшеницю в Україні. Фото: tripoli.land

Як війна з Росією вплинула на експорт зернових

Економіст Андрій Новак підкреслює, що аграрний сектор України зазнав серйозних втрат через російське вторгнення. До цих втрат відносяться обстріли сільськогосподарських угідь, фінансові збитки, блокування портів, ушкодження портової інфраструктури та крадіжка зерна російськими військами.

"Росіяни не можуть знищити український морський коридор через те, що він проходить територіальними водами Румунії та Болгарії, та намагаються бити по портовій інфраструктурі, щоб заблокувати експорт", — підкреслив експерт.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається на українському ринку зерна та які в серпні ціни на соняшник. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна сої, ячменю та кукурудзи.