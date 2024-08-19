Цены на зерно в Украине на 19 августа 2024 года

Уборка урожая. Фото: AgriLand

В Украине продолжают расти цены на пшеницу , достигнув новых рекордов за последние месяцы. Основными причинами этого являются неблагоприятные условия, повлиявшие на урожай, а также уменьшение объемов экспорта из-за глобальных торговых ограничений.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит пшеница по состоянию на 19 августа.

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По состоянию на 19 августа 2024 года средняя цена на пшеницу в Украине составляет 7 517 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на пшеницу в Украине на 19 августа. Фото: tripoli.land

Средние цены на пшеницу в Украине за последнюю неделю несколько выросли. В понедельник, 12 августа, тонна этой агрокультуры стоила 7 460 грн, а во вторник, 13 августа, — 7 486 грн. В среду, 14 августа, стоимость пшеницы составила 7 502 грн за тонну, а в четверг, 15 августа, цена на эту зерновую культуру выросла до 7 516 грн за тонну. В пятницу, 16 августа, цена пшеницы составляла 7 513 грн за тонну, а в субботу, 17 августа, — 7 517 грн. Такая стоимость пшеницы зафиксирована и сегодня.

Недельная динамика изменения средней цены на пшеницу в Украине. Фото: tripoli.land

Как война с Россией повлияла на экспорт зерновых

Экономист Андрей Новак подчеркивает, что аграрный сектор Украины понес серьезные потери из-за российского вторжения. К этим потерям относятся обстрелы сельскохозяйственных угодий, финансовый ущерб, блокирование портов, повреждение портовой инфраструктуры и воровство зерна российскими войсками.

"Россияне не могут уничтожить украинский морской коридор из-за того, что он проходит по территориальным водам Румынии и Болгарии, и пытаются бить по портовой инфраструктуре, чтобы заблокировать экспорт", — подчеркнул эксперт.

Напомним, мы выяснили, что происходит на украинском рынке зерна и какие в августе цены на подсолнечник. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна сои, ячменя и кукурузы.