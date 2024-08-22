Ціни на зернові в Україні станом на 22 серпня 2024 року

Збір врожаю. Фото: U.S. Wheat Associates

За останній тиждень ціни на ячмінь в Україні помітно знизились. Це зниження пов’язане з кількома факторами: зменшенням попиту на зерно через сезонні коливання, а також стабілізацією ситуації на ринку агропродуктів.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує ячмінь станом на 22 серпня 2024 року.

Читайте також:

Станом на 22 серпня середня ціна на ячмінь в Україні становить 6 726 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на ячмінь в Україні станом на 22 серпня 2​024 року. Фото: tripoli.land

Середня вартість ячміню в Україні за останні кілька днів знизилась. У четвер, 15 серпня, ціна на ячмінь становила 6 811 грн за тонну, а у п'ятницю, 16 серпня, — вже 6 844 грн за тонну. На вихідних тонна ячменю коштувала 6 854 грн, а у понеділок, вартість цієї агрокультури становила вже 6 812 грн за тонну. У вівторок, 20 серпня, ціна на ячмінь знизилась до 6 763 грн за тонну, а у середу, 21 серпня, — до 6 726 грн за тонну. Така вартість цієї зернової культури тримається й сьогодні.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на ячмінь в Україні. Фото: tripoli.land

Як війна з Росією вплинула на експорт зернових

Економіст Андрій Новак зазначив, що для відновлення зруйнованої сільськогосподарської інфраструктури України необхідно від 56 до 60 мільярдів доларів. Незважаючи на великі втрати, українське сільське господарство продовжує відновлюватися, про що свідчить збільшення площ посівів і обсягів урожаю за минулий рік.

"Цього року, попри те що посівна кампанія проходить під ударами КАБів, її темпи та площі перебувають на торішньому рівні", — сказав експерт.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається на українському ринку зерна та які в серпні ціни на соняшник. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна пшениці, сої та кукурудзи.