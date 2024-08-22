Цены на зерновые в Украине на 22 августа 2024 года

Уборка урожая. Фото: US Wheat Associates

За последнюю неделю цены на ячмень в Украине заметно снизились. Это снижение связано с несколькими факторами: уменьшением спроса на зерно из-за сезонных колебаний, а также стабилизацией ситуации на рынке агропродуктов.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит ячмень на 22 августа 2024 года.

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По состоянию на 22 августа средняя цена на ячмень в Украине составляет 6 726 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на ячмень в Украине на 22 августа 2024 года. Фото: tripoli.land

Средняя стоимость ячменя в Украине за последние несколько дней снизилась. В четверг, 15 августа, цена на ячмень составляла 6 811 грн за тонну, а в пятницу, 16 августа, — уже 6 844 грн за тонну. На выходных тонна ячменя стоила 6 854 грн, а в понедельник стоимость этой агрокультуры составляла уже 6 812 грн за тонну. Во вторник, 20 августа, цена на ячмень снизилась до 6 763 грн за тонну, а в среду, 21 августа, — до 6 726 грн за тонну. Такая стоимость этой зерновой культуры придерживается и сегодня.

Недельная динамика изменения средней цены на ячмень в Украине. Фото: tripoli.land

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Экономист Андрей Новак отметил, что для восстановления разрушенной сельскохозяйственной инфраструктуры Украины необходимо от 56 до 60 миллиардов долларов. Несмотря на большие потери, украинское сельское хозяйство продолжает восстанавливаться, о чем свидетельствует увеличение площадей посевов и урожая за прошлый год.

"В этом году, несмотря на то, что посевная кампания проходит под ударами КАБов, ее темпы и площади находятся на прошлогоднем уровне", — сказал эксперт.

Напомним, мы выяснили, что происходит на украинском рынке зерна и какие в августе цены на подсолнечник. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна пшеницы, сои и кукурузы.