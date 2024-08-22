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Цены на ячмень в Украине — сколько стоит зерно в августе

22 августа 2024 06:30
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Цены на зерновые в Украине на 22 августа 2024 года
Уборка урожая. Фото: US Wheat Associates
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

За последнюю неделю цены на ячмень в Украине заметно снизились. Это снижение связано с несколькими факторами: уменьшением спроса на зерно из-за сезонных колебаний, а также стабилизацией ситуации на рынке агропродуктов.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит ячмень на 22 августа 2024 года.

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По состоянию на 22 августа средняя цена на ячмень в Украине составляет 6 726 грн за тонну вместе с НДС.

Стоимость ячменя в Украине 22 августа 2024 года
Средняя цена на ячмень в Украине на 22 августа 2024 года. Фото: tripoli.land

Средняя стоимость ячменя в Украине за последние несколько дней снизилась. В четверг, 15 августа, цена на ячмень составляла 6 811 грн за тонну, а в пятницу, 16 августа, — уже 6 844 грн за тонну. На выходных тонна ячменя стоила 6 854 грн, а в понедельник стоимость этой агрокультуры составляла уже 6 812 грн за тонну. Во вторник, 20 августа, цена на ячмень снизилась до 6 763 грн за тонну, а в среду, 21 августа, — до 6 726 грн за тонну. Такая стоимость этой зерновой культуры придерживается и сегодня.

Как изменились цены на ячмень в Украине в августе
Недельная динамика изменения средней цены на ячмень в Украине. Фото: tripoli.land

Как война с Россией повлияла на экспорт зерновых

Экономист Андрей Новак отметил, что для восстановления разрушенной сельскохозяйственной инфраструктуры Украины необходимо от 56 до 60 миллиардов долларов. Несмотря на большие потери, украинское сельское хозяйство продолжает восстанавливаться, о чем свидетельствует увеличение площадей посевов и урожая за прошлый год.

"В этом году, несмотря на то, что посевная кампания проходит под ударами КАБов, ее темпы и площади находятся на прошлогоднем уровне", — сказал эксперт.

Напомним, мы выяснили, что происходит на украинском рынке зерна и какие в августе цены на подсолнечник. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна пшеницы, сои и кукурузы.

сельское хозяйство деньги цены в Украине зерно экспорт зерна цены аграрии ячмень

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