Цены на зерновые в Украине на 23 августа 2024 года

Загрузка сои во время сбора урожая. Фото: Bloomberg

Цены на сою в Украине продолжают расти вторую неделю подряд, что обусловлено повышенным спросом на внутреннем рынке и ограниченными запасами продукции. Эксперты отмечают, что дефицит сои усиливает давление на цены, что становится ощутимым для производителей и переработчиков.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит соя по состоянию на 23 августа 2024 года.

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По состоянию на 23 августа средняя цена на сою в Украине составляет 16 925 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на сою в Украине на 23 августа 2024 года. Фото: tripoli.land

Средние цены на сою продолжают расти — за последние две недели они повысились почти на 1000 грн за тонну. Так, в пятницу, 16 августа, стоимость сои составила 16 873 грн. за тонну, а в субботу, 17 августа, соя стоила уже 16 888 грн. за тонну. На этом уровне стоимость этой агрокультуры держалась до вторника, 20 августа, включительно. Однако в среду, 21 августа, соя подорожала до 16 927 грн. за тонну, а в четверг, 22 августа, ее стоимость составляла 16 925 грн. за тонну. Такая цена этой зерновой культуры зафиксирована и сегодня.

Недельная динамика изменения средней цены на сою в Украине. Фото: tripoli.land

Как война с Россией повлияла на экспорт зерна

Экономист Андрей Новак считает, что вторжение России нанесло серьезный удар по аграрному сектору Украины. Потери включают не только обстрелы сельхозугодий и прямое уничтожение активов, но и блокировку портов, повреждение портовой инфраструктуры и кражу зерна российскими войсками.

"За последние дни у нас резко возросло количество обстрелов инфраструктурных объектов на юге Украины. Это происходит, потому что россияне не могут уничтожить украинский морской коридор из-за того, что он проходит по территориальным водам Румынии и Болгарии, и пытаются бить по портовой инфраструктуре, чтобы заблокировать экспорт", — отметил он.

Напомним, мы выяснили, что происходит на украинском рынке зерна и какие цены на подсолнечник в августе. Еще мы рассказывали, сколько стоит тонна пшеницы, ячменя и кукурузы в Украине.