Ціни на зернові в Україні станом на 30 червня 2024 року — скільки коштує тонна кукурудзи

Збір врожаю кукурудзи. Фото: B&A Genetics

Ціни на кукурудзу в Україні за останні дні різко впали, викликаючи занепокоєння серед аграріїв. Основними причинами цього є зниження світового попиту та економічна нестабільність, а також логістичні проблеми, що ускладнюють експорт зерна.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує кукурудза станом на 30 червня 2024 року.

Читайте також:

Станом на 30 червня середня ціна на кукурудзу в Україні становить 6 188 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на кукурудзу в Україні станом на 25 червня 2024 року. Фото: tripoli.land

Ціни на кукурудзу продовжують падати. Так, у понеділок, 24 червня, вартість кукурудзи становила 6 799 грн за тонну, а у вівторок, 25 червня, — 6 740 грн. У середу, 26 червня, ціна на соняшник дещо знизилась і становила вже 6 734 грн за тонну, а у четвер, 27 червня, вона впала до 6 447 грн за тонну. У п'ятницю, 28 червня, тонна кукурудзи коштувала 6 265 грн, а у суботу, 29 червня, вартість цієї агрокультури сягнула свого тижневого мінімуму і становила вже 6 188 грн за тонну. Така ціна кукурудзи зафіксована і сьогодні.

Тижнева динаміка зміни цін на кукурудзу в Україні. Фото: tripoli.land

Як війна з РФ вплинула на експорт зернових

Експерт з економіки Андрій Новак вказує на значні збитки, яких зазнав український аграрний сектор у зв'язку із вторгненням Росії. Ці втрати включають обстріли сільськогосподарських угідь, прямі збитки у вигляді руйнування майна, блокаду портів, пошкодження портової інфраструктури та крадіжки зерна російськими військовими.

"За останні дні у нас різко зросла кількість обстрілів інфраструктурних об'єктів на півдні України. Це відбувається, тому що росіяни не можуть знищити український морський коридор, через те що він проходить по територіальних водах Румунії та Болгарії, та намагаються бити по портовій інфраструктурі, щоб заблокувати експорт", — сказав Новак.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається зараз на українському ринку зерна та які ціни на соняшник у червні. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна ячменю, сої та пшениці.

Ми також писали, що в Україні суттєво зросли ціни на землю сільськогосподарського призначення. У травні 2024 року середньозважена ціна за гектар становила 45 тисяч гривень, що на 8,2% більше, ніж у квітні, і на 5,6% більше, ніж у березні цього року.