Цены на зерновые в Украине на 30 июня 2024 года — сколько стоит тонна кукурузы

Сбор урожая кукурузы. Фото: B&A Genetics

Цены на кукурузу в Украине за последние дни резко упали, вызывая беспокойство среди аграриев. Основными причинами этого являются снижение мирового спроса и экономическая нестабильность, а также логистические проблемы, усложняющие экспорт зерна.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит кукуруза по состоянию на 30 июня 2024 года.

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По состоянию на 30 июня средняя цена на кукурузу в Украине составляет 6 188 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на кукурузу в Украине на 25 июня 2024 года. Фото: tripoli.land

Цены на кукурузу продолжают падать. Так, в понедельник, 24 июня, стоимость кукурузы составила 6 799 грн за тонну, а во вторник, 25 июня, — 6 740 грн. В среду, 26 июня, цена на подсолнечник несколько снизилась и составила уже 6 734 грн за тонну, а в четверг, 27 июня, она упала до 6 447 грн за тонну. В пятницу, 28 июня, тонна кукурузы стоила 6 265 грн, а в субботу, 29 июня, стоимость этой агрокультуры достигла своего недельного минимума и составляла уже 6 188 грн за тонну. Такая цена кукурузы зафиксирована и сегодня.

Недельная динамика изменения цен на кукурузу в Украине. Фото: tripoli.land

Как война с РФ повлияла на экспорт зерновых

Эксперт по экономике Андрей Новак указывает на значительный ущерб, который понес украинский аграрный сектор в связи с вторжением России. Эти потери включают в себя обстрелы сельскохозяйственных угодий, прямые убытки в виде разрушения имущества, блокаду портов, повреждение портовой инфраструктуры и кражи зерна российскими военными.

"За последние дни у нас резко возросло количество обстрелов инфраструктурных объектов на юге Украины. Это происходит, потому что россияне не могут уничтожить украинский морской коридор из-за того, что он проходит по территориальным водам Румынии и Болгарии, и пытаются бить по портовой инфраструктуре, чтобы заблокировать экспорт", — сказал Новак.

Напомним, мы выяснили, что сейчас происходит на украинском рынке зерна и какие цены на подсолнечник в июне. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна ячменя, сои и пшеницы.

Мы также писали, что в Украине существенно выросли цены на землю сельскохозяйственного назначения. В мае 2024 года средневзвешенная цена за гектар составила 45 тысяч гривен, что на 8,2% больше, чем в апреле, и на 5,6% больше, чем в марте этого года.