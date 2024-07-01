Ціни на зернові в Україні станом на 1 липня 2024 року — скільки коштує тонна ячменю

Жнива в Одеській області. Фото: Новини.LIVE

Станом на 1 липня ціни на ячмінь в Україні залишаються відносно стабільними, хоча протягом останнього тижня червня спостерігалися їхні коливання. Причини цього включають зміни в попиті та пропозиції, а також вплив зовнішніх економічних факторів.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує ячмінь станом на 1 липня 2024 року.

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Станом на 1 липня середня ціна на ячмінь в Україні становить 6 013 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на ячмінь в Україні станом на 1 липня 2​024 року. Джерело: tripoli.land

Середня ціна на ячмінь упродовж останніх днів не була стабільною. Так, у понеділок, 24 червня, тонна ячменю коштувала 6 218 грн, а у вівторок, 25 червня, — 6 125 грн за тонну. У середу, 26 червня, вартість ячменю змінилася і становила 6 116 грн за тонну, а у четвер, ця зернова культура коштувала вже 5 991 грн за тонну. У суботу, 29 червня, ціна на ячмінь становила 6 013 грн за тонну. Така вартість цієї агрокультури тримається й сьогодні.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на ячмінь в Україні. Джерело: tripoli.land

Як війна з РФ вплинула на експорт зернових

Експерт з економіки Андрій Новак вказує на значні збитки, яких зазнав український аграрний сектор у зв'язку із вторгненням Росії. Ці втрати включають обстріли сільськогосподарських угідь, прямі збитки у вигляді руйнування майна, блокаду портів, пошкодження портової інфраструктури та крадіжки зерна російськими військовими.

"За останні дні у нас різко зросла кількість обстрілів інфраструктурних об'єктів на півдні України. Це відбувається, тому що росіяни не можуть знищити український морський коридор, через те що він проходить по територіальних водах Румунії та Болгарії, та намагаються бити по портовій інфраструктурі, щоб заблокувати експорт", — сказав Новак.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається зараз на українському ринку зерна та які ціни на соняшник у червні. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна кукурудзи, сої та пшениці.

Ми також писали, що в Україні суттєво зросли ціни на землю сільськогосподарського призначення. У травні 2024 року середньозважена ціна за гектар становила 45 тисяч гривень, що на 8,2% більше, ніж у квітні, і на 5,6% більше, ніж у березні цього року.