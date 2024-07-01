Цены на зерновые в Украине по состоянию на 1 июля 2024 года — сколько стоит тонна ячменя

Жатва в Одесской области. Фото: Новини.LIVE

По состоянию на 1 июля цены на ячмень в Украине остаются относительно стабильными, хотя в последнюю неделю июня наблюдались их колебания. Причины этого включают изменения в спросе и предложениях, а также влияние внешних экономических факторов.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит ячмень на 1 июля 2024 года.

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По состоянию на 1 июля средняя цена на ячмень в Украине составляет 6 013 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на ячмень в Украине на 1 июля 2024 года. Источник: tripoli.land

Средняя цена на ячмень за последние дни не была стабильной. Так, в понедельник, 24 июня, тонна ячменя стоила 6 218 грн, а во вторник, 25 июня, — 6 125 грн за тонну. В среду, 26 июня, стоимость ячменя изменилась и составила 6 116 грн за тонну, а в четверг, эта зерновая культура стоила уже 5 991 грн за тонну. В субботу, 29 июня, цена на ячмень составила 6 013 грн за тонну. Такая стоимость этой агрокультуры придерживается и сегодня.

Недельная динамика изменения средней цены на ячмень в Украине. Источник: tripoli.land

Как война с РФ повлияла на экспорт зерновых

Эксперт по экономике Андрей Новак указывает на значительный ущерб, который понес украинский аграрный сектор в связи с вторжением России. Эти потери включают в себя обстрелы сельскохозяйственных угодий, прямые убытки в виде разрушения имущества, блокаду портов, повреждение портовой инфраструктуры и кражи зерна российскими военными.

"За последние дни у нас резко возросло количество обстрелов инфраструктурных объектов на юге Украины. Это происходит, потому что россияне не могут уничтожить украинский морской коридор из-за того, что он проходит по территориальным водам Румынии и Болгарии, и пытаются бить по портовой инфраструктуре, чтобы заблокировать экспорт", — сказал Новак.

Напомним, мы выяснили, что сейчас происходит на украинском рынке зерна и какие цены на подсолнечник в июне. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна кукурузы, сои и пшеницы.

Мы также писали, что в Украине существенно выросли цены на землю сельскохозяйственного назначения. В мае 2024 года средневзвешенная цена за гектар составила 45 тысяч гривен, что на 8,2% больше, чем в апреле, и на 5,6% больше, чем в марте этого года.