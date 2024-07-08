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Від 40 000 грн заробітку — шукають працівників на виробництво популярного пива в Чехії

8 липня 2024 04:17
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Робота для українців у Чехії — які умови для працівників на виробництві пива
Чоловік працює на виробництві. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Українців запрошують працювати сортувальниками на виробництво популярного чеського пива Krušovice в чеському місті Крушовіце.  Роботодавець обіцяє надати безкоштовне житло та транспорт, щоб доїхати до роботи. Платити обіцяються в середньому 42 тисяч гривень. 

Відповідна вакансія розміщена на сайті пошуку роботи Europe Service.

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Робота на виробництві у Чехії

Робота сортувальниками на виробництві підходить як жінкам, так і чоловікам, адже перші сортують напої по коробках та перевіряють наклейки і цілісність товару, останні сортують коробки з напоями та транспортують товар по складу.

Робота для українців за кордоном
Робота сортувальником пива на виробництві у Чехії. Фото: скриншот

Робота по 10-12 годин в дві зміни 5-6 днів в тиждень. Також можлива доплата за перепрацювання та премії за відвідуваність. Загалом роботодавець обіцяє платити 170 крон/год — майже 300 грн, а середня заробітна плата становить 26 000 крон/міс, або 42 000 грн.

Також працівників забезпечують безкоштовним комфортабельним житлом — у кімнатах по 2-3 людини, та безоплатним проїздом до місця роботи. Перед працевлаштуванням робітники мають пройти медичний огляд і інструктаж з охорони праці, лікарняний і медична страховка коштом компанії.

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Робота для українців за кордоном

Нагадаємо, що українців також запрошують на роботу пакувальниками на склад Amazon у чеській столиці — Празі. Потрібно працювати зі сканером та займатися комплектацією замовлень. Обіцяють платити від 50 500 гривень.

Також на роботу в польську столицю Варшаву потрібні працівники, які пакуватимуть жувальні гумки Orbit. Роботодавець обіцяє забезпечити працівників житлом і платити 46-68 тисяч гривень.

Додамо, що українцям пропонують роботу в Словаччині, де потрібно збирати автомобільні деталі. Роботодавець обіцяє безкоштовне проживання та харчування, а також заробітну плату до 52 тисяч гривень.

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