Робота для українців у Чехії — які умови для працівників на виробництві пива

Чоловік працює на виробництві. Фото: freepik.com

Українців запрошують працювати сортувальниками на виробництво популярного чеського пива Krušovice в чеському місті Крушовіце. Роботодавець обіцяє надати безкоштовне житло та транспорт, щоб доїхати до роботи. Платити обіцяються в середньому 42 тисяч гривень.

Відповідна вакансія розміщена на сайті пошуку роботи Europe Service.

Читайте також:

Вакансія сортувальник пива на виробництві в Чехії. Фото: скриншот

Робота на виробництві у Чехії

Робота сортувальниками на виробництві підходить як жінкам, так і чоловікам, адже перші сортують напої по коробках та перевіряють наклейки і цілісність товару, останні сортують коробки з напоями та транспортують товар по складу.

Робота сортувальником пива на виробництві у Чехії. Фото: скриншот

Робота по 10-12 годин в дві зміни 5-6 днів в тиждень. Також можлива доплата за перепрацювання та премії за відвідуваність. Загалом роботодавець обіцяє платити 170 крон/год — майже 300 грн, а середня заробітна плата становить 26 000 крон/міс, або 42 000 грн.

Також працівників забезпечують безкоштовним комфортабельним житлом — у кімнатах по 2-3 людини, та безоплатним проїздом до місця роботи. Перед працевлаштуванням робітники мають пройти медичний огляд і інструктаж з охорони праці, лікарняний і медична страховка коштом компанії.

Житло для працівників у Чехії. Фото: europeservice.com.ua

Житло для працівників у Чехії. Фото: europeservice.com.ua

Житло для працівників у Чехії. Фото: europeservice.com.ua

Житло для працівників у Чехії. Фото: europeservice.com.ua 1 / 4

Робота для українців за кордоном

Нагадаємо, що українців також запрошують на роботу пакувальниками на склад Amazon у чеській столиці — Празі. Потрібно працювати зі сканером та займатися комплектацією замовлень. Обіцяють платити від 50 500 гривень.

Також на роботу в польську столицю Варшаву потрібні працівники, які пакуватимуть жувальні гумки Orbit. Роботодавець обіцяє забезпечити працівників житлом і платити 46-68 тисяч гривень.

Додамо, що українцям пропонують роботу в Словаччині, де потрібно збирати автомобільні деталі. Роботодавець обіцяє безкоштовне проживання та харчування, а також заробітну плату до 52 тисяч гривень.