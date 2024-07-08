Робота для українців у Чехії — які умови для працівників на виробництві пива

Від 40 000 грн заробітку — шукають працівників на виробництво популярного пива в Чехії
Українців запрошують працювати сортувальниками на виробництво популярного чеського пива Krušovice в чеському місті Крушовіце. Роботодавець обіцяє надати безкоштовне житло та транспорт, щоб доїхати до роботи. Платити обіцяються в середньому 42 тисяч гривень.
Відповідна вакансія розміщена на сайті пошуку роботи Europe Service.
Робота на виробництві у Чехії
Робота сортувальниками на виробництві підходить як жінкам, так і чоловікам, адже перші сортують напої по коробках та перевіряють наклейки і цілісність товару, останні сортують коробки з напоями та транспортують товар по складу.
Робота по 10-12 годин в дві зміни 5-6 днів в тиждень. Також можлива доплата за перепрацювання та премії за відвідуваність. Загалом роботодавець обіцяє платити 170 крон/год — майже 300 грн, а середня заробітна плата становить 26 000 крон/міс, або 42 000 грн.
Також працівників забезпечують безкоштовним комфортабельним житлом — у кімнатах по 2-3 людини, та безоплатним проїздом до місця роботи. Перед працевлаштуванням робітники мають пройти медичний огляд і інструктаж з охорони праці, лікарняний і медична страховка коштом компанії.
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Житло для працівників у Чехії. Фото: europeservice.com.ua
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Житло для працівників у Чехії. Фото: europeservice.com.ua
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Житло для працівників у Чехії. Фото: europeservice.com.ua
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Житло для працівників у Чехії. Фото: europeservice.com.ua
Робота для українців за кордоном
Нагадаємо, що українців також запрошують на роботу пакувальниками на склад Amazon у чеській столиці — Празі. Потрібно працювати зі сканером та займатися комплектацією замовлень. Обіцяють платити від 50 500 гривень.
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Додамо, що українцям пропонують роботу в Словаччині, де потрібно збирати автомобільні деталі. Роботодавець обіцяє безкоштовне проживання та харчування, а також заробітну плату до 52 тисяч гривень.
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