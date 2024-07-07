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Зарплата від 50 000 грн — чесна високооплачувана робота на складі Amazon у Празі

7 липня 2024 03:45
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Чесна робота для українців за кордоном — вакансії в Чехії на складі Amazon
Жінка працює пакувальницею на складі Amazon. Фото: biuroprasoweamazon.pl
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Українців запрошують на роботу пакувальниками на склад компанії з продажу товарів Amazon у столиці Чехії — Празі. Потрібно буде працювати зі сканером та займатися комплектацією замовлень. Обіцяють платити від 50 500 гривень.

Відповідна вакансія з'явилась на сайті пошуку роботи Jooble в п'ятницю, 5 липня.

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Вакансія пакувальника на складі Amazon у Чехії. Фото: скриншот

Робота пакувальником на складі Amazon

Робота на двох відділах: перший — збирає та комплектує замовлення за допомогою сканера, другий — упаковує та готує замовлення до відправлення.

Робота у дві-три зміни по 8-12 годин на день 5 днів на тиждень. За бажанням можна працювати 6 днів.

Роботодавець обіцяє платити 152 крон нетто/час, що становить приблизно 265 грн, у середньому зарплата складає 29 000-35 000 крон, що є приблизно 50 570-61 000 грн. Також працівникам безкоштовно надається проживання в квартирах або котеджах — в кімнатах по 2-3 особи.

Чесна робота для українців у Чехії
Пакувальники на складі Amazon. Фото: Bloomberg

Вакансії для українців за кордоном

Нагадаємо, що запрошують працівників на роботу у столиці Польщі — Варшаві. Потрібні люди, які пакуватимуть жувальні гумки Orbit. Роботодавець обіцяє забезпечити працівників житлом і платити від 4 600 до 6 800 злотих (46–68 тисяч гривень).

Також українцям пропонують роботу на виробництві в Словаччині. Потрібні працівники, які вміють працювати в команді та збиратимуть автомобільні деталі. Роботодавець обіцяє безкоштовне проживання та харчування, а також заробітну плату до 52 тисяч гривень.

Amazon робота українці Чехія вакансії закордон зарплатня склад

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