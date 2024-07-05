Робота за кордоном — які умови праці на виробництві у Словаччині

Жінка працює на виробництві авто. Фото: europeservice.com.ua

Українців запрошують на роботу на виробництво у Словаччині. Потрібні працівники, які вміють працювати в команді та збиратимуть автомобільні деталі. Роботодавець обіцяє безкоштовне проживання та харчування, а також заробітну плату до 52 тисяч гривень.

Відповідна вакансія розміщена на сайті пошуку роботи Jooble 25 червня.

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Робота у Словаччині

На роботу запрошують жінок і чоловіків, які вміють працювати в команді, а також є відповідальними і надійними в роботі, мають добрий фізичний стан і готовність працювати позмінно.

До обов'язків працівників входить таке:

збірка автомобільних деталей відповідно до інструкції;

праця на 3 або 4 зміни;

пакування продукції;

контроль якості комплектуючих та готової продукції (візуально, чи немає пошкоджень тощо);

експлуатація виробничого обладнання.

Жінка складає автодеталі. Фото: freepik.com

Натомість роботодавець пропонує такі умови роботи:

офіційне працевлаштування;

повний соціальний пакет;

безкоштовне проживання;

бонус за продуктивність до 10%;

забезпечений транспорт або доплата за проїзд;

13 заробітна плата;

харчування в столовій або талони на харчування;

можливість тижневих авансів;

допомога з трансфером з України та оформленням необхідних документів.

Які ще є вакансії для українців у Словаччині

Нагадаємо, що українкам пропонують роботу на сирному заводі у словацькому місті Бановці-над-Бебравою. Роботодавець обіцяє всьому навчити. Заробітна плата — 5 євро на годину.

Також українцям пропонують роботу на харчовому виробництві HYZA у Словаччині. Потрібні люди, які пакуватимуть і відвантажуватимуть продукцію. Роботодавець обіцяє забезпечити працівників житлом і платити до 1 300 євро щомісяця.