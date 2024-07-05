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Платитимуть до 52 000 грн — на виробництво в Словаччині потрібні працівники без досвіду

5 липня 2024 03:46
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Робота за кордоном — які умови праці на виробництві у Словаччині
Жінка працює на виробництві авто. Фото: europeservice.com.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Українців запрошують на роботу на виробництво у Словаччині. Потрібні працівники, які вміють працювати в команді та збиратимуть автомобільні деталі. Роботодавець обіцяє безкоштовне проживання та харчування, а також заробітну плату до 52 тисяч гривень.

Відповідна вакансія розміщена на сайті пошуку роботи Jooble 25 червня. 

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Робота у Словаччині

На роботу запрошують жінок і чоловіків, які вміють працювати в команді, а також є відповідальними і надійними в роботі, мають добрий фізичний стан і готовність працювати позмінно.

До обов'язків працівників входить таке:

  • збірка автомобільних деталей відповідно до інструкції;
  • праця на 3 або 4 зміни;
  • пакування продукції;
  • контроль якості комплектуючих та готової продукції (візуально, чи немає пошкоджень тощо);
  • експлуатація виробничого обладнання.
Вакансії на виробництві за кордоном
Жінка складає автодеталі. Фото: freepik.com

Натомість роботодавець пропонує такі умови роботи:

  • офіційне працевлаштування;
  • повний соціальний пакет;
  • безкоштовне проживання;
  • бонус за продуктивність до 10%;
  • забезпечений транспорт або доплата за проїзд;
  • 13 заробітна плата;
  • харчування в столовій або талони на харчування;
  • можливість тижневих авансів;
  • допомога з трансфером з України та оформленням необхідних документів.

Які ще є вакансії для українців у Словаччині

Нагадаємо, що українкам пропонують роботу на сирному заводі у словацькому місті Бановці-над-Бебравою. Роботодавець обіцяє всьому навчити. Заробітна плата — 5 євро на годину. 

Також українцям пропонують роботу на харчовому виробництві HYZA у Словаччині. Потрібні люди, які пакуватимуть і відвантажуватимуть продукцію. Роботодавець обіцяє забезпечити працівників житлом і платити до 1 300 євро щомісяця.

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