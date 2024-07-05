Робота за кордоном — які умови праці на виробництві у Словаччині

Платитимуть до 52 000 грн — на виробництво в Словаччині потрібні працівники без досвіду
Українців запрошують на роботу на виробництво у Словаччині. Потрібні працівники, які вміють працювати в команді та збиратимуть автомобільні деталі. Роботодавець обіцяє безкоштовне проживання та харчування, а також заробітну плату до 52 тисяч гривень.
Відповідна вакансія розміщена на сайті пошуку роботи Jooble 25 червня.
Робота у Словаччині
На роботу запрошують жінок і чоловіків, які вміють працювати в команді, а також є відповідальними і надійними в роботі, мають добрий фізичний стан і готовність працювати позмінно.
До обов'язків працівників входить таке:
- збірка автомобільних деталей відповідно до інструкції;
- праця на 3 або 4 зміни;
- пакування продукції;
- контроль якості комплектуючих та готової продукції (візуально, чи немає пошкоджень тощо);
- експлуатація виробничого обладнання.
Натомість роботодавець пропонує такі умови роботи:
- офіційне працевлаштування;
- повний соціальний пакет;
- безкоштовне проживання;
- бонус за продуктивність до 10%;
- забезпечений транспорт або доплата за проїзд;
- 13 заробітна плата;
- харчування в столовій або талони на харчування;
- можливість тижневих авансів;
- допомога з трансфером з України та оформленням необхідних документів.
Які ще є вакансії для українців у Словаччині
Нагадаємо, що українкам пропонують роботу на сирному заводі у словацькому місті Бановці-над-Бебравою. Роботодавець обіцяє всьому навчити. Заробітна плата — 5 євро на годину.
Також українцям пропонують роботу на харчовому виробництві HYZA у Словаччині. Потрібні люди, які пакуватимуть і відвантажуватимуть продукцію. Роботодавець обіцяє забезпечити працівників житлом і платити до 1 300 євро щомісяця.
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