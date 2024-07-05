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Платить до 52 000 грн — на производство в Словакии нужны работники без опыта

5 июля 2024 03:46
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Работа за границей - какие условия труда на производстве в Словакии
Женщина работает на производстве авто. Фото: europeservice.com.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Украинцев приглашают на работу в Словакии. Нужны кандидаты, умеющие работать в команде и собирать автомобильные детали. Работодатель обещает бесплатное проживание и питание, а также заработную плату до 52 тысяч гривен.

Соответствующая вакансия размещена на сайте поиска работы Jooble 25 июня.

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Работа в Словакии

На работу приглашают женщин и мужчин, умеющих работать в команде, а также ответственных и надежных в работе, которые имеют хорошее физическое состояние и готовность работать посменно.

В обязанности работников входит следующее:

  • сборка автомобильных деталей в соответствии с инструкцией;
  • труд на 3 или 4 смены;
  • упаковка продукции;
  • контроль качества комплектующих и готовой продукции (визуально, нет повреждений и т.п.);
  • эксплуатация производственного оборудования
Вакансии на производстве за границей
Женщина складывает автодетали. Фото: freepik.com

В то же время работодатель предлагает следующие условия работы:

  • официальное трудоустройство;
  • полный социальный пакет;
  • бесплатное проживание;
  • бонус за производительность до 10%;
  • обеспеченный транспорт или доплата за проезд;
  • 13 заработная плата;
  • питание в столовой или талоны на питание;
  • возможность недельных авансов;
  • помощь с трансфером из Украины и оформлением необходимых документов.

Какие еще есть вакансии для украинцев в Словакии

Напомним, что украинкам предлагают работу на сырном заводе в словацком городе Бановке-над-Бебравой. Работодатель обещает всему научить. Заработная плата — 5 евро в час.

Также украинцам предлагают работу на пищевом производстве HYZA в Словакии. Нужны люди, которые будут упаковывать и отгружать продукцию. Работодатель обещает обеспечить работников жильем и платить до 1300 евро ежемесячно.

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