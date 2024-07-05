Работа за границей - какие условия труда на производстве в Словакии

Женщина работает на производстве авто. Фото: europeservice.com.ua

Украинцев приглашают на работу в Словакии. Нужны кандидаты, умеющие работать в команде и собирать автомобильные детали. Работодатель обещает бесплатное проживание и питание, а также заработную плату до 52 тысяч гривен.

Соответствующая вакансия размещена на сайте поиска работы Jooble 25 июня.

Читайте также:

Вакансия оператора в Словакии. Фото: скриншот

Работа в Словакии

На работу приглашают женщин и мужчин, умеющих работать в команде, а также ответственных и надежных в работе, которые имеют хорошее физическое состояние и готовность работать посменно.

В обязанности работников входит следующее:

сборка автомобильных деталей в соответствии с инструкцией;

труд на 3 или 4 смены;

упаковка продукции;

контроль качества комплектующих и готовой продукции (визуально, нет повреждений и т.п.);

эксплуатация производственного оборудования

Женщина складывает автодетали. Фото: freepik.com

В то же время работодатель предлагает следующие условия работы:

официальное трудоустройство;

полный социальный пакет;

бесплатное проживание;

бонус за производительность до 10%;

обеспеченный транспорт или доплата за проезд;

13 заработная плата;

питание в столовой или талоны на питание;

возможность недельных авансов;

помощь с трансфером из Украины и оформлением необходимых документов.

Какие еще есть вакансии для украинцев в Словакии

Напомним, что украинкам предлагают работу на сырном заводе в словацком городе Бановке-над-Бебравой. Работодатель обещает всему научить. Заработная плата — 5 евро в час.

Также украинцам предлагают работу на пищевом производстве HYZA в Словакии. Нужны люди, которые будут упаковывать и отгружать продукцию. Работодатель обещает обеспечить работников жильем и платить до 1300 евро ежемесячно.