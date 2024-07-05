Работа за границей - какие условия труда на производстве в Словакии

Платить до 52 000 грн — на производство в Словакии нужны работники без опыта
Украинцев приглашают на работу в Словакии. Нужны кандидаты, умеющие работать в команде и собирать автомобильные детали. Работодатель обещает бесплатное проживание и питание, а также заработную плату до 52 тысяч гривен.
Соответствующая вакансия размещена на сайте поиска работы Jooble 25 июня.
Работа в Словакии
На работу приглашают женщин и мужчин, умеющих работать в команде, а также ответственных и надежных в работе, которые имеют хорошее физическое состояние и готовность работать посменно.
В обязанности работников входит следующее:
- сборка автомобильных деталей в соответствии с инструкцией;
- труд на 3 или 4 смены;
- упаковка продукции;
- контроль качества комплектующих и готовой продукции (визуально, нет повреждений и т.п.);
- эксплуатация производственного оборудования
В то же время работодатель предлагает следующие условия работы:
- официальное трудоустройство;
- полный социальный пакет;
- бесплатное проживание;
- бонус за производительность до 10%;
- обеспеченный транспорт или доплата за проезд;
- 13 заработная плата;
- питание в столовой или талоны на питание;
- возможность недельных авансов;
- помощь с трансфером из Украины и оформлением необходимых документов.
Какие еще есть вакансии для украинцев в Словакии
Напомним, что украинкам предлагают работу на сырном заводе в словацком городе Бановке-над-Бебравой. Работодатель обещает всему научить. Заработная плата — 5 евро в час.
Также украинцам предлагают работу на пищевом производстве HYZA в Словакии. Нужны люди, которые будут упаковывать и отгружать продукцию. Работодатель обещает обеспечить работников жильем и платить до 1300 евро ежемесячно.
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