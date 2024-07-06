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Зарплата до 68 тисяч гривень — у Польщі потрібні пакувальники жуйок Orbit

6 липня 2024 04:05
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Робота пакувальником жувальних гумок Orbit у Польщі — свіжа вакансія, умови та зарплата
Дівчина із жувальною гумкою. Фото ілюстративне: patrioty.org.ua
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Українцям пропонують роботу у столиці Польщі Варшаві. Потрібні люди, які пакуватимуть жувальні гумки Orbit. Роботодавець обіцяє забезпечити працівників житлом і платити від 4 600 до 6 800 злотих (46–68 тисяч гривень).

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Jooble.

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У Польщі потрібні пакувальники жувальних гумок Orbit
Скриншот вакансії з Jooble

Умови роботи

Працювати потрібно з понеділка по п'ятницю. Субота за бажанням теж може бути робочою — за цей день платитимуть як за переробку. Гарантована ставка за годину роботи — 22,20 злотих нетто (близько 222 гривень). Молоді віком від 18 до 26 років за годину платитимуть 28,1 злотих нетто (близько 281 гривні). Старанним працівникам щомісяця виплачуватимуть премію 200 злотих (дві тисячі гривень).

Обов'язки та переваги

В обов'язки працівників входить пакування жувальних гумок, стікерування продукції та наклеювання стікерів на коробки.

Роботодавець забезпечує працівників житлом у квартирі або будинку, де є всі зручності для комфортабельного перебування. Сімейні пари проживають в окремій кімнаті. Працівникам надають безкоштовний робочий одяг. Також їх безкоштовно довозять до роботи й до житла.

Кандидатам на посаду допомагають з оформленням документів. Можлива організація трансферу. Знати мову необов'язково.

Нагадаємо, у Нідерландах шукають працівників на будівництво. Потрібні маляри, сантехніків, електриків і теслярів. Знати мову необов'язково. Щомісячна зарплата становитиме до 2 500 євро.

Також ми повідомляли про вакансію на сирному заводі у словацькому місті Бановці-над-Бебравою. Потрібні люди, які пакуватимуть сирну продукцію у спеціальну тару. Мати досвід роботи не треба — усьому навчить роботодавець. За місяць можна заробити тисячу євро.

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