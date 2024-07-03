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Заробіток до 2 500 євро — у Нідерландах потрібні маляри, сантехніки, електрики і теслярі

3 липня 2024 03:40
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Актуальні вакансії для українців у Нідерландах в 2024 році. Робота за кордоном без знання мови
Будівельники на даху будинку. Фото ілюстративне: Freepik
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Українцям пропонують офіційну роботу на будівництві у Нідерландах. Компанія шукає досвідчених малярів, сантехніків, електриків і теслярів, які збиратимуть заміські будинки. Знання іноземної мови — не обов'язкове. Заробітна плата — 10-15 євро на годину.  

Цю вакансію опубліковали на порталі пошуку вакансій за кордоном Razem work у вівторок, 2 липня. 

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Робота для українців у Нідерландах. Фото: скриншот razem.work

Робота на будівництві у Нідерландах — умови та обов'язки 

У компанії кажуть, що будівельні вакансії актуальні тільки для чоловіків. Важливо, аби спеціаліст був професіоналом своєї справи. 

"Спочатку робота за контрактом, після випробувального терміну — трудовий договір. Допомагаємо з документами. Спілкування російською, українською та польською мовами", — написано в об'яві.

Роботодавець забезпечує працівників житлом та робочим одягом, а також оплачує проїзд до місця праці. 

Робота для українців за кордоном

Нагадаємо, українок запрошують на роботу в Німеччину. Потрібні покоївки в готелі. Роботодавець обіцяє забезпечити працівниць житлом і платити до 1 800 євро щомісяця. А у Польщі шукають робітників на пакування шоколадних цукерок Ferrero на зарплату близько 70 000 гривень щомісяця.

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