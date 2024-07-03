Актуальні вакансії для українців у Нідерландах в 2024 році. Робота за кордоном без знання мови

Будівельники на даху будинку. Фото ілюстративне: Freepik

Українцям пропонують офіційну роботу на будівництві у Нідерландах. Компанія шукає досвідчених малярів, сантехніків, електриків і теслярів, які збиратимуть заміські будинки. Знання іноземної мови — не обов'язкове. Заробітна плата — 10-15 євро на годину.

Цю вакансію опубліковали на порталі пошуку вакансій за кордоном Razem work у вівторок, 2 липня.

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У компанії кажуть, що будівельні вакансії актуальні тільки для чоловіків. Важливо, аби спеціаліст був професіоналом своєї справи.

"Спочатку робота за контрактом, після випробувального терміну — трудовий договір. Допомагаємо з документами. Спілкування російською, українською та польською мовами", — написано в об'яві.

Роботодавець забезпечує працівників житлом та робочим одягом, а також оплачує проїзд до місця праці.

Робота для українців за кордоном

Нагадаємо, українок запрошують на роботу в Німеччину. Потрібні покоївки в готелі. Роботодавець обіцяє забезпечити працівниць житлом і платити до 1 800 євро щомісяця. А у Польщі шукають робітників на пакування шоколадних цукерок Ferrero на зарплату близько 70 000 гривень щомісяця.