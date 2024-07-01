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Зарплата понад 70 тисяч гривень — у Польщі потрібні пакувальники цукерок Ferrero

1 липня 2024 04:05
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Робота на пакуванні цукерок Ferrero Rocher у Польщі — свіжа вакансія, умови та зарплата
Працівниці шоколадної фабрики. Фото ілюстративне: ukrainian.us
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Українцям пропонують роботу на пакуванні шоколадних цукерок Ferrero у столиці Польщі Варшаві. Роботодавець обіцяє забезпечити працівників житлом і платити до 71 500 гривень щомісяця.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Jooble.

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Скриншот вакансії з Jooble

Умови роботи

Працювати потрібно 5–6 днів на тиждень по 8–12 годин щодня. За бажанням і домовленістю зі старшим на зміні можна працювати в суботу та додаткові робочі години. За місяць чистими коштами платитимуть 6 100–7  700 злотих (близько 60 000–76 000 тисяч гривень), за годину роботи —23,8 злотих (близько 235 гривень). Якщо працівник має довідку студента України, то за годину йому платитимуть 28,79 злотих (близько 285 гривень). За продуктивність і відсутність прогулів можливі премії. Виплати приходитимуть на банківську картку до 10 числа кожного місяця.

Обов'язки працівників і переваги

Потрібно контролювати якість пакування продукції, пакувати готову продукцію в коробки та сортувати за різновидами. Роботодавець забезпечує працівників комфортабельним житлом. У кімнатах зазвичай мешкають по дві людини (чоловіки й жінки окремо). Сімейні пари живуть разом. У квартирах є всі зручності: кухня, ванна кімната, пральна машина, інтернет, постільна білизна. До виробництва працівників безкоштовно довозить робочий автобус. У Польші новоспечених працівників зустрічає координатор, який допомагає з усіма питаннями.

Нагадаємо, для українців є робота на кемпінгах у Нідерландах та Італії. Потрібно прибирати санітарні зони, доглядати за зеленими насадженнями, ремонтувати меблі й техніку. Платитимуть до 1 800 євро щомісяця.

Також ми повідомляли, що в Польщі набирають персонал у пральню, яка обслуговує готелі. Мати досвід роботи та знати мову необов'язково. Щомісячна зарплата — до 60 тисяч гривень.

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