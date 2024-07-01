Работа на упаковке конфет Ferrero Rocher в Польше — свежая вакансия, условия и зарплата

Работницы шоколадной фабрики. Фото иллюстративное: ukrainian.us

Украинцам предлагают работу на упаковке шоколадных конфет Ferrero в столице Польши в Варшаве. Работодатель обещает обеспечить работников жильем и платить до 71 500 гривен ежемесячно.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Jooble.

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Скриншот вакансии с Jooble

Условия работы

Работать нужно 5–6 дней в неделю по 8–12 часов в день. По желанию и договоренности со старшим на смене можно работать в субботу и в дополнительные рабочие часы. За месяц чистыми средствами будут платить 6 100–7 700 злотых (около 60 000–76 000 тысяч гривен), за час работы — 23,8 злотых (около 235 гривен). Если работник имеет справку студента Украины, то за час ему будут платить 28,79 злотых (около 285 гривен). За производительность и отсутствие прогулов возможны премии. Выплаты будут приходить на банковскую карту до 10 числа каждого месяца.

Обязанности работников и преимущества

Нужно контролировать качество упаковки продукции, упаковывать готовую продукцию в коробки и сортировать по разновидностям. Работодатель обеспечивает работников комфортабельным жильем. В комнатах обычно проживают по два человека (мужчины и женщины отдельно). Семейные пары живут вместе. В квартирах есть все удобства: кухня, ванная, стиральная машина, интернет, постельное белье. До производства работников бесплатно довозит рабочий автобус. В Польше новоиспеченных работников встречает координатор, который помогает со всеми вопросами.

Напомним, для украинцев есть работа на кемпингах в Нидерландах и Италии. Нужно убирать санитарные зоны, ухаживать за зелеными насаждениями, ремонтировать мебель и технику. Будут платить до 1 800 евро ежемесячно.

Также мы сообщали, что в Польше набирают персонал в прачечную, которая обслуживает гостиницы. Иметь опыт работы и знать язык необязательно. Ежемесячная зарплата — до 60 тысяч гривен.