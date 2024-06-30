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Море, житло і 1 800 євро щомісяця — робота у кемпінгах Італії та Нідерландів

30 червня 2024 03:40
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Робота для українців за кордоном без досвіду роботи на 2024 рік
Люди відпочивають у наметах біля моря. Фото ілюстративне: camp-bijar.com
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Українцям — чоловікам і жінкам — пропонують неважку сезонну роботу у кемпінгах Нідерландів та Італії. Серед обов'язків працівників — прибирання санітарних зон (душові, туалети, пральня) і території кемпінгу, догляд за зеленими насадженнями, а також дрібний ремонт меблів, техніки. За годину обіцяють платити 10 євро. 

Цю вакансію опубліковали на порталі пошуку вакансій за кордоном Razem work у п'ятницю, 28 червня. 

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Робота у кемпінгу в Італії та Нідерландах. Фото: скриншот razem.work

Робота у кемпінгу — умови та обов'язки 

Зокрема, робітників набирають у кемпінг, що в італійському місті Анкона на березі Адріатичного моря. Роботодавець обіцяє офіційне працевлаштування і житло на території кемпінгу. Харчуватися доведеться за власний рахунок. 

Працівник кемпінгу за місяць може заробити 1 800 євро. Графік роботи — 8 годин на день і один-два вихідних на тиждень. 

Робота для українців за кордоном

Нагадаємо, у Фінляндії шукають працівників на виробництво чипсів LAYS. Роботодавець обіцяє забезпечити працівників житлом і платити 3 500 євро щомісяця. А в Польщі потрібен персонал на склад інтернет-магазину, який продає вживаний одяг та взуття. Робітники будуть працювати з поверненим товаром. Вакансія відкрита для українців до 55 років. 

Європейський союз
Італія
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Нідерланди
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