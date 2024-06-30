Работа для украинцев за границей без опыта работы на 2024 год

Люди отдыхают в палатках у моря. Фото иллюстративное: camp-bijar.com

Украинцам — мужчинам и женщинам — предлагают нетяжелую сезонную работу в кемпингах Нидерландов и Италии. Среди обязанностей работников — уборка санитарных зон (душевые, туалеты, прачечная) и территории кемпинга, уход за зелеными насаждениями, а также мелкий ремонт мебели, техники. В час обещают платить 10 евро.

Эту вакансию опубликовали на портале трудоустройства за границей Razem work в пятницу, 28 июня.

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Работа в кемпинге — условия и обязанности

В частности, рабочих набирают в кемпинг, расположенный в итальянском городе Анкона на берегу Адриатического моря. Работодатель обещает официальное трудоустройство и жилье на территории кемпинга. Питаться придется за свой счет.

Работник кемпинга за месяц может заработать 1 800 евро. График работы — 8 часов в день и один-два выходных в неделю.

Работа для украинцев за границей

Напомним, в Финляндии ищут работников на производство чипсов LAYS. Работодатель обещает обеспечить сотрудников жильем и платить 3 500 евро ежемесячно. А в Польше нужен персонал на склад интернет-магазина, который продает б/у одежду и обувь. Люди будут работать с возвращенным товаром. Вакансия открыта для украинцев в возрасте до 55 лет.