Робота покоївкою в готелі в Німеччині — свіжа вакансія, умови та зарплата

Покоївка. Фото ілюстративне: kha.dcz.gov.ua

Українок запрошують на роботу в Німеччину. Потрібні покоївки в готелі. Роботодавець обіцяє забезпечити працівниць житлом і платити до 1 800 євро щомісяця.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботу Jooble у понеділок, 1 липня.

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Скриншот вакансії з Jooble

Умови роботи

Працювати потрібно п'ять днів на тиждень по вісім годин щодня. В обов'язки покоївок входитиме прибирання номерів готелю та заміна рушників. За годину роботу платитимуть 10–13 євро, а за місяць — 1 500–1 800 євро.

Переваги для працівниць

Житло в готелі або поряд із ним надають роботодавці. В оселі є все необхідне для життя й відпочинку, WiFi та холодильник. Знати мову необов'язково.

Нагадаємо, у Польщі потрібні пакувальники цукерок Ferrero Rocher. Потрібно контролювати якість пакування продукції, пакувати готову продукцію в коробки та сортувати за різновидами. Щомісячна зарплата становитиме до 71 500 гривень.

Також ми повідомляли, що українцям пропонують роботу на кемпінгах у Нідерландах та Італії. За прибирання санітарних зон, догляд за зеленими насадженнями та ремонт меблі й техніки щомісяця платитимуть до 1 800 євро.