Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Валюта arrow Зарплата до 1 800 євро — у німецьких готелях є вакансія для жінок з України arrow

Зарплата до 1 800 євро — у німецьких готелях є вакансія для жінок з України

2 липня 2024 04:05
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Робота покоївкою в готелі в Німеччині — свіжа вакансія, умови та зарплата
Покоївка. Фото ілюстративне: kha.dcz.gov.ua
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Українок запрошують на роботу в Німеччину. Потрібні покоївки в готелі. Роботодавець обіцяє забезпечити працівниць житлом і платити до 1 800 євро щомісяця.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботу Jooble у понеділок, 1 липня.

Читайте також:
Зарплата до 1 800 євро — у німецьких готелях є вакансія для жінок з України - фото 1
Скриншот вакансії з Jooble

Умови роботи

Працювати потрібно п'ять днів на тиждень по вісім годин щодня. В обов'язки покоївок входитиме прибирання номерів готелю та заміна рушників. За годину роботу платитимуть 10–13 євро, а за місяць — 1 500–1 800 євро.

Переваги для працівниць

Житло в готелі або поряд із ним надають роботодавці. В оселі є все необхідне для життя й відпочинку, WiFi та холодильник. Знати мову необов'язково.

Нагадаємо, у Польщі потрібні пакувальники цукерок Ferrero Rocher. Потрібно контролювати якість пакування продукції, пакувати готову продукцію в коробки та сортувати за різновидами. Щомісячна зарплата становитиме до 71 500 гривень.

Також ми повідомляли, що українцям пропонують роботу на кемпінгах у Нідерландах та Італії. За прибирання санітарних зон, догляд за зеленими насадженнями та ремонт меблі й техніки щомісяця  платитимуть до 1 800 євро.

Німеччина робота Європа фінанси вакансії закордон

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

25 червня 2024
Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

25 червня 2024

09:17 Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024

22 червня 2024

03:45 Хто з українців має право служити за місцем проживання — нові норми

21 червня 2024

20:24 Хто з чоловіків повинен отримати штрих-код у військовий квиток — заява Міноборони

27 червня 2024

14:51 За Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з Бенфіки

26 червня 2024

09:12 Шапаренко стане гравцем легендарного клубу — що відомо