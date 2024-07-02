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Зарплата до 1 800 евро — в немецких отелях есть вакансия для женщин из Украины

2 июля 2024 04:05
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Чекарёва Мария
редактор
Работа горничной в гостинице в Германии — свежая вакансия, условия и зарплата
Горничная. Фото иллюстративное: kha.dcz.gov.ua
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Украинок приглашают на работу в Германию. Нужны горничные в отеле. Работодатель обещает обеспечить работниц жильем и платить до 1 800 евро ежемесячно.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Jooble в понедельник, 1 июля.

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Скриншот вакансии с Jooble

Условия работы

Работать нужно пять дней в неделю по восемь часов в день. В обязанности горничных будет входить уборка номеров гостиницы и замена полотенец. За час работы будут платить 10–13 евро, а за месяц — 1 500–1 800 евро.

Преимущества для работниц

Жилье в отеле или рядом с ним предоставляют работодатели. В доме есть все необходимое для жизни и отдыха, WiFi и холодильник. Знать язык необязательно.

Напомним, в Польше нужны упаковщики конфет Ferrero Rocher. Нужно контролировать качество упаковки продукции, упаковывать готовую продукцию в коробки и сортировать по разновидностям. Ежемесячная зарплата будет составлять до 71 500 гривен.

Также мы сообщали, что украинцам предлагают работу на кемпингах в Нидерландах и Италии. За уборку санитарных зон, уход за зелеными насаждениями и ремонт мебели и техники будут ежемесячно платить до 1 800 евро.

Германия работа Европа финансы вакансии заграница

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