Работа горничной в гостинице в Германии — свежая вакансия, условия и зарплата

Горничная. Фото иллюстративное: kha.dcz.gov.ua

Украинок приглашают на работу в Германию. Нужны горничные в отеле. Работодатель обещает обеспечить работниц жильем и платить до 1 800 евро ежемесячно.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Jooble в понедельник, 1 июля.

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Скриншот вакансии с Jooble

Условия работы

Работать нужно пять дней в неделю по восемь часов в день. В обязанности горничных будет входить уборка номеров гостиницы и замена полотенец. За час работы будут платить 10–13 евро, а за месяц — 1 500–1 800 евро.

Преимущества для работниц

Жилье в отеле или рядом с ним предоставляют работодатели. В доме есть все необходимое для жизни и отдыха, WiFi и холодильник. Знать язык необязательно.

Напомним, в Польше нужны упаковщики конфет Ferrero Rocher. Нужно контролировать качество упаковки продукции, упаковывать готовую продукцию в коробки и сортировать по разновидностям. Ежемесячная зарплата будет составлять до 71 500 гривен.

Также мы сообщали, что украинцам предлагают работу на кемпингах в Нидерландах и Италии. За уборку санитарных зон, уход за зелеными насаждениями и ремонт мебели и техники будут ежемесячно платить до 1 800 евро.