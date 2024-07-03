Актуальные вакансии для украинских в Нидерландах в 2024 году. Работа за границей без знания языка

Строители на крыше дома. Фото иллюстративное: Freepik

Украинцам предлагают официальное трудоустройство на стройке в Нидерландах. Компания ищет опытных маляров, сантехников, электриков и плотников, которые будут собирать загородные дома. Знание иностранного языка — не обязательно. Заработная плата — 10-15 евро в час.

Эту вакансию опубликовали на портале поиска вакансий за границей Razem work во вторник, 2 июля.

Читайте также:

Работа для украинцев в Нидерландах. Фото: скриншот razem.work

Работа на стройке в Нидерландах — условия и обязанности

В компании говорят, что строительные вакансии актуальны только для мужчин. Важно, чтобы специалист был профессионалом своего дела.

"Сначала работа по контракту, после испытательного срока — трудовой договор. Помогаем с документами. Общение на русском, украинском и польском языках", — написано в объявлении.

Работодатель обеспечивает работников жильем и рабочей одеждой, а также оплачивает доезд на место работы.

Работа для украинцев за границей

Напомним, украинок приглашают на работу в Германию. Нужны горничные в отеле. Работодатель обещает обеспечить работниц жильем и платить до 1 800 евро ежемесячно. А в Польше ищут рабочих на упаковку шоколадных конфет Ferrero на зарплату около 70 000 гривен в месяц.