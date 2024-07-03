Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Валюта arrow Заработок до 2 500 евро — в Нидерландах нужны маляры, сантехники, электрики и плотники arrow

Заработок до 2 500 евро — в Нидерландах нужны маляры, сантехники, электрики и плотники

3 июля 2024 03:40
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Актуальные вакансии для украинских в Нидерландах в 2024 году. Работа за границей без знания языка
Строители на крыше дома. Фото иллюстративное: Freepik
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Украинцам предлагают официальное трудоустройство на стройке в Нидерландах. Компания ищет опытных маляров, сантехников, электриков и плотников, которые будут собирать загородные дома. Знание иностранного языка — не обязательно. Заработная плата — 10-15 евро в час.

Эту вакансию опубликовали на портале поиска вакансий за границей Razem work во вторник, 2 июля.

Читайте также:
Вакансии для строителей в Нидерландах
Работа для украинцев в Нидерландах. Фото: скриншот razem.work

Работа на стройке в Нидерландах — условия и обязанности

В компании говорят, что строительные вакансии актуальны только для мужчин. Важно, чтобы специалист был профессионалом своего дела.

"Сначала работа по контракту, после испытательного срока — трудовой договор. Помогаем с документами. Общение на русском, украинском и польском языках", — написано в объявлении.

Работодатель обеспечивает работников жильем и рабочей одеждой, а также оплачивает доезд на место работы.

Работа для украинцев за границей

Напомним, украинок приглашают на работу в Германию. Нужны горничные в отеле. Работодатель обещает обеспечить работниц жильем и платить до 1 800 евро ежемесячно. А в Польше ищут рабочих на упаковку шоколадных конфет Ferrero на зарплату около 70 000 гривен в месяц.

зарплаты работа Нидерланды строительство Будивельник вакансии заграница

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

25 июня 2024

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024

22 июня 2024

03:45 Кто из украинцев имеет право служить по месту жительства — новые нормы

21 июня 2024

20:24 Кто из мужчин должен получить штрих-код в военный билет — заявление Минобороны

27 июня 2024

14:51 За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из Бенфики

26 июня 2024

09:12 Шапаренко станет игроком легендарного клуба — что известно

23 июня 2024

01:45 Что делать, если в ТЦК отказываются принимать документ из "Резерв+" — объяснение Минобороны