Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Валюта arrow Зарплата до 68 тысяч гривен — в Польше нужны упаковщики жвачек Orbit arrow

Зарплата до 68 тысяч гривен — в Польше нужны упаковщики жвачек Orbit

6 июля 2024 04:05
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
Работа упаковщиком жевательных резинок Orbit в Польше — свежая вакансия, условия и зарплата
Девушка с жевательной резинкой. Фото иллюстративное: patrioty.org.ua
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Украинцам предлагают работу в столице Польши Варшаве. Нужны люди, которые будут упаковывать жевательные резинки Orbit. Работодатель обещает обеспечить работников жильем и платить от 4 600 до 6 800 злотых (46–68 тысяч гривен).

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Jooble.

Читайте также:
В Польше нужны упаковщики жевательных резинок Orbit
Скриншот вакансии с Jooble

Условия работы

Работать нужно с понедельника по пятницу. Суббота по желанию тоже может быть рабочей — за этот день будут платить как за переработку. Гарантированная ставка за час работы — 22,20 злотых нетто (около 222 гривен). Молодежи в возрасте от 18 до 26 лет в час будут платить 28,1 злотых нетто (около 281 гривны). Старательным работникам будут ежемесячно выплачивать премию 200 злотых (две тысячи гривен).

Обязанности и преимущества

В обязанности работников входит упаковка жевательных резинок, стикерование продукции и наклеивание стикеров на коробки.

Работодатель обеспечивает работников жильем в квартире или доме, где есть все удобства для комфортного пребывания. Семейные пары проживают в отдельной комнате. Работникам предоставляют бесплатную рабочую одежду. Также их бесплатно довозят на работу и до жилья.

Кандидатам на должность помогают с оформлением документов. Возможна организация трансфера. Знать язык необязательно.

Напомним, в Нидерландах ищут работников на строительство. Нужны маляры, сантехники, электрики и плотники. Знать язык необязательно. Ежемесячная зарплата будет составлять до 2 500 евро.

Также мы сообщали о вакансии на сырном заводе в словацком городе Бановке-над-Бебравой. Нужны люди, которые будут упаковывать сырную продукцию в специальную тару. Иметь опыт работы не надо — всему научит работодатель. За месяц можно заработать тысячу евро.

Польша работа Европа вакансии заграница жвачка

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

25 июня 2024

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024

обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

27 июня 2024

14:51 За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из Бенфики

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

26 июня 2024

09:12 Шапаренко станет игроком легендарного клуба — что известно

23 июня 2024

01:45 Что делать, если в ТЦК отказываются принимать документ из "Резерв+" — объяснение Минобороны