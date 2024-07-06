Работа упаковщиком жевательных резинок Orbit в Польше — свежая вакансия, условия и зарплата

Девушка с жевательной резинкой. Фото иллюстративное: patrioty.org.ua

Украинцам предлагают работу в столице Польши Варшаве. Нужны люди, которые будут упаковывать жевательные резинки Orbit. Работодатель обещает обеспечить работников жильем и платить от 4 600 до 6 800 злотых (46–68 тысяч гривен).

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Jooble.

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Скриншот вакансии с Jooble

Условия работы

Работать нужно с понедельника по пятницу. Суббота по желанию тоже может быть рабочей — за этот день будут платить как за переработку. Гарантированная ставка за час работы — 22,20 злотых нетто (около 222 гривен). Молодежи в возрасте от 18 до 26 лет в час будут платить 28,1 злотых нетто (около 281 гривны). Старательным работникам будут ежемесячно выплачивать премию 200 злотых (две тысячи гривен).

Обязанности и преимущества

В обязанности работников входит упаковка жевательных резинок, стикерование продукции и наклеивание стикеров на коробки.

Работодатель обеспечивает работников жильем в квартире или доме, где есть все удобства для комфортного пребывания. Семейные пары проживают в отдельной комнате. Работникам предоставляют бесплатную рабочую одежду. Также их бесплатно довозят на работу и до жилья.

Кандидатам на должность помогают с оформлением документов. Возможна организация трансфера. Знать язык необязательно.

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