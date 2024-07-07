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Зарплата от 50 000 грн — честная высокооплачиваемая работа на складе Amazon в Праге

7 июля 2024 03:45
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Честная работа для украинцев за границей — вакансии в Чехии на складе Amazon
Женщина работает упаковщицей на складе Amazon. Фото: biuroprasoweamazon.pl
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Украинцев приглашают на работу упаковщиками на склад компании по продаже товаров Amazon в столице Чехии — Праге. Предстоит работать со сканером и заниматься комплектацией заказов. Обещают платить от 50 500 гривен.

Соответствующая вакансия появилась на сайте поиска работы Jooble в пятницу, 5 июля.

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Вакансия упаковщика на складе Amazon в Чехии. Фото: скриншот

Работа упаковщиком на складе Amazon

Работа на двух отделах: первый собирает и комплектует заказ с помощью сканера, второй упаковывает и готовит заказ к отправке.

Работа в две-три смены по 8-12 часов 5 дней в неделю. При желании можно работать 6 дней.

Работодатель обещает платить 152 крон нетто/час, что составляет примерно 265 грн, в среднем зарплата составляет 29 000-35 000 крон, что равно примерно 50 570-61 000 грн. Также работникам бесплатно предоставляется проживание в квартирах или коттеджах — в комнатах по 2-3 человека.

Честная работа для украинцев в Чехии
Упаковщики на складе Amazon. Фото: Bloomberg

Вакансии для украинцев за границей

Напомним, что приглашают украинцев на работу в столице Польши — Варшаве. Нужны люди, которые будут упаковывать жевательные резинки Orbit. Работодатель обещает обеспечить работников жильем и платить от 4600 до 6800 злотых (46-68 тысяч гривен).

Также украинцам предлагается работа на производстве в Словакии. Нужны работники, умеющие работать в команде и собирать автомобильные детали. Работодатель обещает бесплатное проживание и питание, а также заработную плату до 52 тысяч гривен.

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