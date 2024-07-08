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От 40 000 грн заработка — ищут работников на производство популярного пива в Чехии

8 июля 2024 04:17
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Работа для украинцев в Чехии — какие условия для работников на производстве пива
Мужчина работает на производстве. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Украинцев приглашают работать сортировщиками на производство популярного чешского пива Krušovice в чешском городе Крушовице. Работодатель обещает предоставить бесплатное жилье и транспорт, чтобы добраться до работы. Платить обещаются в среднем 42 тысячи гривен.

Соответствующая вакансия размещена на сайте поиска работы Europe Service.

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Вакансия сортировщик пива на производстве в Чехии. Фото: скриншот

Работа на производстве в Чехии

Работа сортировщиками на производстве подходит как женщинам, так и мужчинам, ведь первые сортируют напитки по коробкам и проверяют наклейки и целостность товара, последние сортируют коробки с напитками и транспортируют товар по складу.

Работа для украинцев за границей
Работа сортировщиком пива на производстве в Чехии. Фото: скриншот

Работа по 10-12 часов в две смены 5-6 дней в неделю. Возможна доплата за переработку и премии за посещаемость. В общем, работодатель обещает платить 170 крон/час — почти 300 грн, а средняя заработная плата составляет 26 000 крон/мес, или 42 000 грн.

Также работников обеспечивают бесплатным комфортабельным жильем — в комнатах по 2-3 человека, и бесплатным проездом к месту работы. Перед трудоустройством рабочие должны пройти медицинский осмотр и инструктаж по охране труда, больничный и медицинская страховка за счет компании.

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Работа для украинцев за границей

Напомним, что украинцев также приглашают на работу упаковщиками на склад Amazon в чешской столице — Праге. Необходимо работать со сканером и заниматься комплектацией заказов. Обещают платить от 50 500 гривен.

Также на работу в польскую столицу Варшаву нужны работники, которые будут упаковывать жевательные резинки Orbit. Работодатель обещает обеспечить жильем и платить 46-68 тысяч гривен.

Добавим, что украинцам предлагают работу в Словакии, где нужно собирать автомобильные детали. Работодатель обещает бесплатное проживание и питание, а также заработную плату до 52 тысяч гривен.

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