Ціни на зернові в Україні станом на 27 грудня 2024 року

Збір врожаю в Україні. Фото: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

У грудні в Україні продовжується зростання вартості пшениці. Експерти зазначають, що кількість пропозицій якісної культури залишається недостатньою, що й надає підтримку цінам.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує пшениця станом на 27 грудня 2024 року.

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Станом на 27 грудня 2024 року середня ціна на пшеницю в Україні становить 8 762 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на пшеницю в Україні станом на 27 грудня. Фото: tripoli.land

За останні 7 днів ціни на пшеницю в Україні зростали або залишались на рівні минулого дня. У четвер, 19 грудня, тонна цієї агрокультури коштувала 8 700 грн. Що становило тижневий мінімум. Свого максимального значення (8 762 грн за тонну) вартість пшениці сягнула у середу, 25 грудня. Така ціна цієї зернової культури зафіксована і сьогодні.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на пшеницю в Україні. Фото: tripoli.land

Що відбувається в аграрному секторі України

З початку 2024 року українські аграрії отримали значну фінансову допомогу завдяки співпраці зі Світовим банком. Загальний обсяг виділених коштів становив 1,98 мільярда гривень, які були розподілені між 27 614 фермерськими господарствами та іншими сільгоспвиробниками. Про це повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Фінансова допомога охоплювала різні напрямки сільського господарства. Зокрема, значні суми виділено на обробку землі у вигляді бюджетних субсидій. Понад 1,15 мільярда гривень отримали 10 447 фермерів як підтримку на кожний гектар сільгоспугідь.

Підтримка торкнулася і тваринництва. Загалом 15 252 господарства отримали дотації на утримання великої рогатої худоби, включаючи корів усіх напрямків продуктивності. На цю мету було виділено понад 620 мільйонів гривень.

Не були забуті й ті, хто займається розведенням кіз та овець. 1 915 господарств отримали спеціальні бюджетні дотації на утримання маткового поголів'я, загальна сума яких перевищила 207 мільйонів гривень. Програма підтримки сільгоспвиробників за сприяння Світового банку продовжить свою роботу й у 2025 році.

Також в Україні стрімко ростуть ціни на сою. Вартість цієї культури зросла через збільшення попиту з боку переробних підприємств та утримання аграріями сировини.

Крім того, дорожчає ячмінь. Обсяг пропозицій цього виду зернових знижується, тоді як попит із боку як внутрішніх споживачів, так і експортно-орієнтованих компаній залишається на високому рівні.