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В Украине продолжает дорожать пшеница — цена зерновых в декабре

27 декабря 2024 06:30
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Цены на зерновые в Украине по состоянию на 27 декабря 2024 года
Уборка урожая в Украине. Фото: Новини.LIVE
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

В декабре в Украине продолжается рост стоимости пшеницы. Эксперты отмечают, что количество предложений качественной культуры остается недостаточным, что и оказывает поддержку ценам.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит пшеница по состоянию на 27 декабря 2024 года.

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По состоянию на 27 декабря 2024 года средняя цена на пшеницу в Украине составляет 8 762 грн за тонну вместе с НДС.

Цены на зерновые в Украине по состоянию на 27 декабря 2024 года
Средняя цена на пшеницу в Украине на 27 декабря. Фото: tripoli.land

За последние 7 дней цены на пшеницу в Украине росли или оставались на уровне прошедшего дня. В четверг, 19 декабря, тонна этой агрокультуры стоила 8 700 грн. Что составляло недельный минимум. Своего максимального значения (8 762 грн за тонну) стоимость пшеницы достигла в среду, 25 декабря. Такая цена этой зерновой культуры зафиксирована и сегодня.

Цены на пшеницу и зерновые в Украине по состоянию на 27 декабря 2024 года
Недельная динамика изменения средней цены на пшеницу в Украине. Фото: tripoli.land

Что происходит в аграрном секторе Украины

С начала 2024 года украинские аграрии получили значительную финансовую помощь благодаря сотрудничеству с Всемирным банком. Общий объем выделенных средств составил 1,98 миллиарда гривен, распределенных между 27 614 фермерскими хозяйствами и другими сельхозпроизводителями. Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Финансовая помощь охватывала разные направления сельского хозяйства. В частности, значительные суммы выделены на обработку земли в виде бюджетных субсидий. Более 1,15 миллиарда гривен получили 10 447 фермеров в поддержку каждого гектара сельхозугодий.

Поддержка затронула и животноводство. Всего 15 252 хозяйства получили дотации на содержание крупного рогатого скота, включая коров всех направлений продуктивности. На эти цели было выделено более 620 миллионов гривен.

Не были забыты и те, кто занимается разведением коз и овец. 1 915 хозяйств получили специальные бюджетные дотации на содержание маточного поголовья, общая сумма которых превысила 207 миллионов гривен. Программа поддержки сельхозпроизводителей при содействии Всемирного банка продолжит свою работу и в 2025 году.

Также в Украине стремительно растут цены на сою. Стоимость этой культуры выросла из-за увеличения спроса со стороны перерабатывающих предприятий и удержания аграриями сырья.

Кроме того, дорожает ячмень. Объем предложений этого вида зерновых снижается, тогда как спрос со стороны как внутренних потребителей, так и экспортно ориентированных компаний остается на высоком уровне.

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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