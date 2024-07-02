Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Валюта arrow В Україні долар оновив історичний рекорд — нові дані НБУ та банків arrow

В Україні долар оновив історичний рекорд — нові дані НБУ та банків

2 липня 2024 23:05
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор
Курс валют на 3 липня — банки знову підвищили вартість долара та євро
Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор

Курс долара на готівковому ринку активно зростає. Національний банк України (НБУ) на 3 липня 2024 року також затвердив офіційний курс долара на вищому рівні.

Про це інформує пресслужба Нацбанку та сайти з моніторингу.

Читайте також:

Курс долара, євро та злотого

Так, НБУ встановив офіційні курси іноземних валют на такому рівні:

  • долар — 40,74 грн (+0,10);
  • євро — 43,69 грн (+0,01);
  • злотий — 10,09 грн (-0,07).

Курс валют у банках

За даними сайту Kurs, на українському готівковому ринку долар дорожчає. Коштує у середньому у купівлі 40,51 грн (+0,12), у продажу — 40,98 грн (+0,08). Євро у купівлі коштує — 43,48 грн (+0,08), у продажу — 44,15 грн (0,04).

У ПриватБанку долар коштує у купівлі 40,40 грн (+0,15), у продажу — 41,00 грн (+0,15). У Райффайзен Банку купують за 40,50 грн (+0,10), продають — за 40,86 грн (+0,06). В Ощадбанку коштує під час купівлі 40,45 грн (+0,05), під час продажу — 40,95 грн (+0,07).

Свіжий курс долара в українських банках

 

курс валют
Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

За інформацією Minfin, в обмінниках долар у купівлі коштує 40,90 грн (+0,13), у продажу — 41,00 грн (+0,15). Євровалюта коштує у купівлі 44,00 грн (+0,10), у продажу — 44,15 грн (+0,10).

Якщо вам потрібно швидко конвертувати будь-яку валюту — використовуйте наш зручний калькулятор.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд прогнозує незначну девальвацію національної валюти. Проте за п'ять років курс долара може підскочити до позначки 54 гривень.

Також ми писали, що в Україні зріс попит на готівкову іноземну валюту, тому банки ввезли більший обсяг готівки у травні 2024 року. Загалом становив 1,176 мільярда доларів, що на 4% більше проти показника у квітні.

НБУ курс валют курс гривні курс долара валюта

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

25 червня 2024
Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

25 червня 2024

09:17 Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024

22 червня 2024

03:45 Хто з українців має право служити за місцем проживання — нові норми

21 червня 2024

20:24 Хто з чоловіків повинен отримати штрих-код у військовий квиток — заява Міноборони

27 червня 2024

14:51 За Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з Бенфіки

26 червня 2024

09:12 Шапаренко стане гравцем легендарного клубу — що відомо