Курс валют на 3 липня — банки знову підвищили вартість долара та євро

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Курс долара на готівковому ринку активно зростає. Національний банк України (НБУ) на 3 липня 2024 року також затвердив офіційний курс долара на вищому рівні.

Про це інформує пресслужба Нацбанку та сайти з моніторингу.

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Так, НБУ встановив офіційні курси іноземних валют на такому рівні:

долар — 40,74 грн (+0,10);

євро — 43,69 грн (+0,01);

злотий — 10,09 грн (-0,07).

Курс валют у банках

За даними сайту Kurs, на українському готівковому ринку долар дорожчає. Коштує у середньому у купівлі 40,51 грн (+0,12), у продажу — 40,98 грн (+0,08). Євро у купівлі коштує — 43,48 грн (+0,08), у продажу — 44,15 грн (0,04).

У ПриватБанку долар коштує у купівлі 40,40 грн (+0,15), у продажу — 41,00 грн (+0,15). У Райффайзен Банку купують за 40,50 грн (+0,10), продають — за 40,86 грн (+0,06). В Ощадбанку коштує під час купівлі 40,45 грн (+0,05), під час продажу — 40,95 грн (+0,07).

Свіжий курс долара в українських банках

Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

За інформацією Minfin, в обмінниках долар у купівлі коштує 40,90 грн (+0,13), у продажу — 41,00 грн (+0,15). Євровалюта коштує у купівлі 44,00 грн (+0,10), у продажу — 44,15 грн (+0,10).

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Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд прогнозує незначну девальвацію національної валюти. Проте за п'ять років курс долара може підскочити до позначки 54 гривень.

Також ми писали, що в Україні зріс попит на готівкову іноземну валюту, тому банки ввезли більший обсяг готівки у травні 2024 року. Загалом становив 1,176 мільярда доларів, що на 4% більше проти показника у квітні.