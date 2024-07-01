НБУ виведе з обігу деякі купюри — які гроші слід обміняти

Гривневі банкноти. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Національний банк планує вивести із обігу гривневі банкноти, які були випущені до 2003 року. Метою таких заходів є оптимізація номінального ряду.

Про це повідомляють у Нацбанку.

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Які гроші виведуть з ринку

Як зазначають у Нацбанку, гроші будуть вилучені із готівкового обігу заради оптимізації номінального ряду купюр та монет. Очікують, що це дозволить:

підвищити захист/якість грошей;

зробити розрахунки готівкою комфортнішими та простішими.

За планами, зокрема, з обігу виведуть купюри таких номіналів: 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 та 200 гривень.

"Вони вже тривалий час вилучаються з обігу. Їх не приймають під час готівкових розрахунків за товари та послуги", — пояснюють в НБУ.

Де здійснюють обмін старих купюр

Здійснити обмін банкнот старого зразка до 2003 року можна безкоштовно та без обмежень. Заміна грошей можлива на банкноти всіх номіналів, які є в обігу. Для цього потрібно звернутися у відділення Національного банку за адресами:

Київ — Контрактова пл., 2а;

Дніпро — вул. Воскресенська, 13;

Львів — вул. Коперника, 4;

Одеса — вул. Рішельєвська, 8;

Харків — Театральна пл., 1;

Хмельницький — вул. Володимирська, 91.

Також обмін можна здійснити в уповноважених фінустановах. А саме:

в Ощадбанку;

в ПриватБанку;

у Райффайзен Банку;

у ПУМБі.

Гроші українці зможуть обміняти до кінця дії воєнного стану та упродовж трьох місяців після його завершення.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні зріс попит на готівкову іноземну валюту, тому банки ввезли більший обсяг готівки у травні 2024 року. Загалом становив 1,176 мільярда доларів, що на 4% більше проти показника у квітні, коли фінустанови завезли 1,126 мільярда доларів.

Також ми писали, що Міжнародний валютний фонд прогнозує незначну девальвацію національної валюти. Проте за п'ять років курс долара може підскочити до позначки 54 гривень.