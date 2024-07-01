НБУ виведе з обігу деякі купюри — які гроші слід обміняти

Нацбанк виведе з ринку деякі купюри — що треба знати
Національний банк планує вивести із обігу гривневі банкноти, які були випущені до 2003 року. Метою таких заходів є оптимізація номінального ряду.
Про це повідомляють у Нацбанку.
Які гроші виведуть з ринку
Як зазначають у Нацбанку, гроші будуть вилучені із готівкового обігу заради оптимізації номінального ряду купюр та монет. Очікують, що це дозволить:
- підвищити захист/якість грошей;
- зробити розрахунки готівкою комфортнішими та простішими.
За планами, зокрема, з обігу виведуть купюри таких номіналів: 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 та 200 гривень.
"Вони вже тривалий час вилучаються з обігу. Їх не приймають під час готівкових розрахунків за товари та послуги", — пояснюють в НБУ.
Де здійснюють обмін старих купюр
Здійснити обмін банкнот старого зразка до 2003 року можна безкоштовно та без обмежень. Заміна грошей можлива на банкноти всіх номіналів, які є в обігу. Для цього потрібно звернутися у відділення Національного банку за адресами:
- Київ — Контрактова пл., 2а;
- Дніпро — вул. Воскресенська, 13;
- Львів — вул. Коперника, 4;
- Одеса — вул. Рішельєвська, 8;
- Харків — Театральна пл., 1;
- Хмельницький — вул. Володимирська, 91.
Також обмін можна здійснити в уповноважених фінустановах. А саме:
- в Ощадбанку;
- в ПриватБанку;
- у Райффайзен Банку;
- у ПУМБі.
Гроші українці зможуть обміняти до кінця дії воєнного стану та упродовж трьох місяців після його завершення.
Що ще варто знати
Нагадаємо, в Україні зріс попит на готівкову іноземну валюту, тому банки ввезли більший обсяг готівки у травні 2024 року. Загалом становив 1,176 мільярда доларів, що на 4% більше проти показника у квітні, коли фінустанови завезли 1,126 мільярда доларів.
Також ми писали, що Міжнародний валютний фонд прогнозує незначну девальвацію національної валюти. Проте за п'ять років курс долара може підскочити до позначки 54 гривень.
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