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Нацбанк виведе з ринку деякі купюри — що треба знати

1 липня 2024 14:48
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
НБУ виведе з обігу деякі купюри — які гроші слід обміняти
Гривневі банкноти. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

Національний банк планує вивести із обігу гривневі банкноти, які були випущені до 2003 року. Метою таких заходів є оптимізація номінального ряду.

Про це повідомляють у Нацбанку.

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Які гроші виведуть з ринку

Як зазначають у Нацбанку, гроші будуть вилучені із готівкового обігу заради оптимізації номінального ряду купюр та монет. Очікують, що це дозволить:

  • підвищити захист/якість грошей;
  • зробити розрахунки готівкою комфортнішими та простішими.

За планами, зокрема, з обігу виведуть купюри таких номіналів: 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 та 200 гривень.

"Вони вже тривалий час вилучаються з обігу. Їх не приймають під час готівкових розрахунків за товари та послуги", — пояснюють в НБУ.

Де здійснюють обмін старих купюр

Здійснити обмін банкнот старого зразка до 2003 року можна безкоштовно та без обмежень. Заміна грошей можлива на банкноти всіх номіналів, які є в обігу. Для цього потрібно звернутися у відділення Національного банку за адресами:

  • Київ — Контрактова пл., 2а;
  • Дніпро —  вул. Воскресенська, 13;
  • Львів — вул. Коперника, 4;
  • Одеса — вул. Рішельєвська, 8;
  • Харків — Театральна пл., 1;
  • Хмельницький — вул. Володимирська, 91.

Також обмін можна здійснити в уповноважених фінустановах. А саме:

  •  в Ощадбанку;
  •  в ПриватБанку;
  •  у Райффайзен Банку;
  •  у ПУМБі.

Гроші українці зможуть обміняти до кінця дії воєнного стану та упродовж трьох місяців після його завершення.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні зріс попит на готівкову іноземну валюту, тому банки ввезли більший обсяг готівки у травні 2024 року. Загалом становив 1,176 мільярда доларів, що на 4% більше проти показника у квітні, коли фінустанови завезли 1,126 мільярда доларів.

Також ми писали, що Міжнародний валютний фонд прогнозує незначну девальвацію національної валюти. Проте за п'ять років курс долара може підскочити до позначки 54 гривень.

НБУ гривня валюта гроші

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