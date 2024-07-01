Курс валют 1 липня — банки змінили ціни на долар та євро

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Курс долара у банківських установах дешевшає 1 липня 2024 року. Згідно з рішенням Національного банку України (НБУ), також затверджено офіційний курс на новому рівні.

Про це свідчать дані Нацбанку та сайтів з моніторингу.

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Так, НБУ встановив офіційні курси іноземних валют на такому рівні:

долар — 40,45 грн (-0,08);

євро — 43,26 грн (-0,09);

злотий — 10,04 грн (0,00).

Курс валют у банках

За інформацією порталу Kurs, на українському ринку долар дешевшає. Коштує у середньому у купівлі 40,34 грн (-0,05), у продажу — 40,85 грн (-0,03). Євровалюта під час купівлі коштує — 43,25 грн (+0,01), у продажу — 43,97 грн (0,00).

У ПриватБанку американська валюта коштує у купівлі 40,22 грн (-0,03), у продажу — 40,82 грн (-0,03). У Райффайзен Банку купують за 40,30 грн (0,00), продають — за 40,76 грн (0,00). В Ощадбанку коштує під час купівлі 40,40 грн (-0,05), під час продажу — 40,90 грн (-0,05).

Свіжий курс долара в українських банках

Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

За даними порталу Minfin, в обмінниках долар у купівлі коштує 40,73 грн (-0,03), у продажу — 40,82 грн (-0,02). Євровалюта коштує у купівлі 43,80 грн (-0,01), у продажу — 43,95 грн (-0,01).

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Нагадаємо, за словами експертів, у липні на валютному ринку очікується відносний спокій з незначними коливаннями валютних курсів. Це свідчить про стабільність економічної ситуації в країні.

Ми також писали, що в Україні зріс попит на готівкову іноземну валюту, тому банки ввезли більший обсяг готівки у травні 2024 року. Загалом становив 1,176 мільярда доларів, що на 4% більше проти показника у квітні, коли фінустанови завезли 1,126 мільярда доларів.