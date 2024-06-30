Яким буде курс валют у липні — прогноз економіста

Пункт обміну валют у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Протягом першого тижня липня, а також упродовж усього місяця, на валютному ринку очікується відносний спокій з незначними коливаннями валютних курсів. Це свідчить про стабільність економічної ситуації в країні.

Про це розповів начальник департаменту казначейства Глобус Банку Тарас Лєсовий в коментарі РБК-Україна.

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За словами експерта, коливання будуть в межах нових коридорів, встановлених на початку червня: на міжбанку 40-41 грн за долар та 43-45 грн за євро, а на готівковому ринку 40-41,2 грн за долар та 43-46 грн за євро.

"Тобто, як і передбачалося, після весняного досить активного періоду девальвації гривні, коли національна валюта втратила майже 4% своєї вартості, настав період мінливого затишшя", — сказав банкір.

Лєсовий зауважив, що незважаючи на очікуваний тиск інфляції у липні, зумовлений змінами тарифів на електроенергію, збільшенням акцизів на пальне та можливим зростанням споживчих цін через перебої з енергопостачанням, суттєвим фактором впливу будуть суто економічні чинники. Серед них — нові транші макрофінансової допомоги на суму 4,2 млрд доларів, укладені контракти на 16 млрд доларів після Берлінської конференції та ухвалена Стратегія кредитування.

"Звісно, регулятору можливо доведеться відіграти більш активну роль, врівноважуючи попит і пропозицію на валюту, однак запас міцності дає йому змогу до більш гнучкої поведінки в питанні валютних інтервенцій", — сказав він.

Згідно з його висновками, система "керованої гнучкості" та валютні зміни залишаються стабільними, і не варто очікувати раптових змін курсів. Така стабільність спостерігається вже протягом кількох місяців, де після періоду підвищення курсів завжди настає їхнє зниження і навпаки. Таким чином, ринок залишається прогнозованим, а будь-які подальші зміни не мають потенціалу для суттєвих коливань.

Експерт також відзначив, що існують низка непрямих факторів, які за певних умов можуть вплинути на курси валют, зокрема хід бойових дій, наслідки ворожих атак, ефективність заходів протидії ворогу та суспільні настрої.

"Отже, перший тиждень липня стане логічним продовженням червня: валютні зміни відбуватимуться ледь не щодня, однак в межах допустимих нових коридорів. Через інфляційну складову роль регулятора може стати більш відчутною, що відобразиться на рівні валютних інтервенцій. Власне можна очікувати, що схожа ситуація триватиме протягом всього липня", — констатував Лєсовий.

Курс валют 1 липня

На порталі Нацонального банку України офіційні курси іноземних валют встановлені на такому рівні:

долар — 40,45 грн (-0,08);

євро — 43,26 грн (-0,09);

злотий — 10,04 грн (0,00).

Що ще треба знати

Нагадаємо, в Україні зріс попит на готівкову іноземну валюту, тому банки ввезли більший обсяг готівки у травні 2024 року. Загалом становив 1,176 мільярда доларів, що на 4% більше проти показника у квітні, коли фінустанови завезли 1,126 мільярда доларів.

Ми також писали, що у Міністерстві юстиції розповіли, що в Україні побільшає державних банків. Це стане можливо, адже держава отримає 100% акцій Акціонерного товариства "Мотор-Банк".