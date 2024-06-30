Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Валюта arrow Курс долара в липні — економіст розповів про валютні зміни в Україні arrow

Курс долара в липні — економіст розповів про валютні зміни в Україні

30 червня 2024 16:49
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Яким буде курс валют у липні — прогноз економіста
Пункт обміну валют у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Протягом першого тижня липня, а також упродовж усього місяця, на валютному ринку очікується відносний спокій з незначними коливаннями валютних курсів. Це свідчить про стабільність економічної ситуації в країні.

Про це розповів начальник департаменту казначейства Глобус Банку Тарас Лєсовий в коментарі РБК-Україна.

Читайте також:

Яким буде курс валют в липні

За словами експерта, коливання будуть в межах нових коридорів, встановлених на початку червня: на міжбанку 40-41 грн за долар та 43-45 грн за євро, а на готівковому ринку 40-41,2 грн за долар та 43-46 грн за євро.

"Тобто, як і передбачалося, після весняного досить активного періоду девальвації гривні, коли національна валюта втратила майже 4% своєї вартості, настав період мінливого затишшя", — сказав банкір.

Лєсовий зауважив, що незважаючи на очікуваний тиск інфляції у липні, зумовлений змінами тарифів на електроенергію, збільшенням акцизів на пальне та можливим зростанням споживчих цін через перебої з енергопостачанням, суттєвим фактором впливу будуть суто економічні чинники. Серед них — нові транші макрофінансової допомоги на суму 4,2 млрд доларів, укладені контракти на 16 млрд доларів після Берлінської конференції та ухвалена Стратегія кредитування.

"Звісно, регулятору можливо доведеться відіграти більш активну роль, врівноважуючи попит і пропозицію на валюту, однак запас міцності дає йому змогу до більш гнучкої поведінки в питанні валютних інтервенцій", — сказав він.

Згідно з його висновками, система "керованої гнучкості" та валютні зміни залишаються стабільними, і не варто очікувати раптових змін курсів. Така стабільність спостерігається вже протягом кількох місяців, де після періоду підвищення курсів завжди настає їхнє зниження і навпаки. Таким чином, ринок залишається прогнозованим, а будь-які подальші зміни не мають потенціалу для суттєвих коливань.

Експерт також відзначив, що існують низка непрямих факторів, які за певних умов можуть вплинути на курси валют, зокрема хід бойових дій, наслідки ворожих атак, ефективність заходів протидії ворогу та суспільні настрої.

"Отже, перший тиждень липня стане логічним продовженням червня: валютні зміни відбуватимуться ледь не щодня, однак в межах допустимих нових коридорів. Через інфляційну складову роль регулятора може стати більш відчутною, що відобразиться на рівні валютних інтервенцій. Власне можна очікувати, що схожа ситуація триватиме протягом всього липня", — констатував Лєсовий.

Курс валют 1 липня

На порталі Нацонального банку України офіційні курси іноземних валют встановлені на такому рівні:

  • долар — 40,45 грн (-0,08);
  • євро — 43,26 грн (-0,09);
  • злотий — 10,04 грн (0,00).

Що ще треба знати

Нагадаємо, в Україні зріс попит на готівкову іноземну валюту, тому банки ввезли більший обсяг готівки у травні 2024 року. Загалом становив 1,176 мільярда доларів, що на 4% більше проти показника у квітні, коли фінустанови завезли 1,126 мільярда доларів.

Ми також писали, що у Міністерстві юстиції розповіли, що в Україні побільшає державних банків. Це стане можливо, адже держава отримає 100% акцій Акціонерного товариства "Мотор-Банк".

НБУ
курс валют
курс долара
курс євро
гроші
банки
долар
євро
валюта
обмінники

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

15:55 В документах ЄС виявили карту без Криму і частини Одеської області — деталі

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

25 червня 2024
Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

25 червня 2024

09:17 Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024

22 червня 2024

03:45 Хто з українців має право служити за місцем проживання — нові норми

21 червня 2024

20:24 Хто з чоловіків повинен отримати штрих-код у військовий квиток — заява Міноборони