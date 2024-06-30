Каким будет курс валют в июле — прогноз экономиста

Обмен валют в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В течение первой недели июля, а также в течение всего месяца, на валютном рынке ожидается относительное спокойствие с незначительными колебаниями валютных курсов. Это свидетельствует о стабильности экономической ситуации в стране.

Об этом рассказал начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой в комментарии РБК-Украина.

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По словам эксперта, колебания будут в пределах новых коридоров, установленных в начале июня: на межбанке 40-41 грн за доллар и 43-45 грн за евро, а на наличном рынке 40-41,2 грн за доллар и 43-46 грн за доллар евро.

"То есть, как и предполагалось, после весеннего достаточно активного периода девальвации гривны, когда национальная валюта потеряла почти 4% своей стоимости, наступил период меняющегося затишья", — сказал банкир.

Лесной отметил, что, несмотря на ожидаемое давление инфляции в июле, обусловлено изменениями тарифов на электроэнергию, увеличением акцизов на топливо и возможным ростом потребительских цен из-за перебоев с энергоснабжением, существенным фактором влияния будут сугубо экономические факторы. Среди них новые транши макрофинансовой помощи на сумму 4,2 млрд долларов, заключены контракты на 16 млрд долларов после Берлинской конференции и принята Стратегия кредитования.

"Конечно, регулятору, возможно, придется сыграть более активную роль, уравновешивая спрос и предложение на валюту, однако запас прочности позволяет ему более гибкого поведения в вопросе валютных интервенций", — сказал он.

Согласно его выводам, система "управляемой гибкости" и валютные изменения остаются стабильными и не стоит ожидать внезапных изменений курсов. Такая стабильность наблюдается уже несколько месяцев, где после периода повышения курсов всегда наступает их снижение и наоборот. Таким образом, рынок остается прогнозируемым, а какие-либо дальнейшие изменения не имеют потенциала для существенных колебаний.

Эксперт также отметил, что существуют ряд косвенных факторов, которые при определенных условиях могут повлиять на курсы валют, в частности, ход боевых действий, последствия вражеских атак, эффективность мер противодействия врагу и общественные настроения.

"Итак, первая неделя июля станет логичным продолжением июня: валютные изменения будут происходить чуть ли не каждый день, однако в пределах допустимых новых коридоров. Из-за инфляционной составляющей роль регулятора может стать более ощутимой, что отразится на уровне валютных интервенций. Собственно, можно ожидать, что похожая ситуация будет продолжаться в течение всего июля", — констатировал Лесовой.

Курс валют 1 июля

На портале Национального банка Украины официальные курсы иностранных валют установлены на таком уровне:

доллар — 40,45 грн (-0,08);

евро — 43,26 грн (-0,09);

злотый — 10,04 грн (0,00).

Что еще нужно знать

Напомним, в Украине вырос спрос на наличную иностранную валюту, поэтому банки ввезли больший объем наличных денег в мае 2024 года. В общей сложности составил 1,176 миллиарда долларов, что на 4% больше против показателя в апреле, когда финучреждения ввезли 1,126 миллиарда долларов.

Мы также писали, что в Министерстве юстиции рассказали, что в Украине станет больше государственных банков. Это станет возможным, ведь государство получит 100% акций Акционерного общества "Мотор-Банк".