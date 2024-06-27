Валюта в Україні — банки намагаються задовольнити зростання попиту

Американська валюта. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні зріс попит на готівкову іноземну валюту, тому банки ввезли більший обсяг готівки у травні 2024 року. Загалом становив 1,176 мільярда доларів, що на 4% більше проти показника у квітні, коли фінустанови завезли 1,126 мільярда доларів.

Такі дані наводить Національний банк України (НБУ).

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Скільки доларів та євро ввезли банки в Україну

За даними НБУ, банківські установи ввезли попереднього місяця 846 мільйонів готівкових доларів. Це на 28% більше проти квітня, коли було завезено 661 мільйон доларів.

Джерело: НБУ

Водночас обсяг готівкових євро скоротився до 330 мільйонів доларів в еквіваленті, у квітні було завезено 462 мільйони.

Скільки вивезли валюти з країни

При цьому у травні із України було вивезено валюти обсягом 121 мільйон доларів.

Джерело: НБУ

Як зазначають у Центрі геоекономіки Атлантичної ради, для ролі американського долара як ключової світової резервної валюти немає жодних загроз як у короткостроковій, так і середньостроковій перспективі.

Ця валюта надалі домінує у резервах, торгових рахунках та валютних операціях по всьому світу. Номіновано близько 60% іноземних резервів. Також на неї припадає 54% експортних операцій та майже 90% валютообмінних транзакцій.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні після суттєвого подорожчання курс долара на готівковому ринку почав дешевшати. Станом на 27 червня 2024 року, згідно з рішенням Національного банку, встановлено офіційний курс на рівні 40,51 грн (-0,14).

Також ми писали, що Національний банк фінансово покарав три українські банки. Регулятор виписав штрафів сумарно на 55 мільйонів гривень.