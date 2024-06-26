Курс валют на 27 червня — долар знову дешевшає на ринку

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Курс долара на готівковому ринку почав різко дешевшати. Згідно з рішенням Національного банку України (НБУ), на 27 червня 2024 року також встановлено доступніший офіційний курс.

Про це свідчить інформація на порталі Нацбанку та сайтах з моніторингу.

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Так, НБУ затвердив офіційні курси іноземних валют на такому рівні:

долар — 40,51 грн (-0,14);

євро — 43,31 грн (-0,23);

злотий — 10,05 грн (-0,07).

Курс валют у банках

Як пише Kurs, на готівковому ринку долар дешевшає. Коштує у середньому у купівлі 40,39 грн (-0,06), у продажу — 40,88 грн (-0,04). Євро під час купівлі коштує — 43,29 грн (-0,10), у продажу — 44,00 грн (-0,10).

У ПриватБанку долар коштує у купівлі 40,30 грн (-0,10), у продажу — 40,90 грн (-0,10). У Райффайзен Банку купують за 40,30 грн (-0,10), продають — за 40,80 грн (0,00). В Ощадбанку коштує під час купівлі 40,50 грн (+0,05), під час продажу — 40,98 грн (+0,03).

Свіжий курс долара в українських банках

Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

За даними Minfin, в обмінниках долар у купівлі коштує 40,78 грн (-0,02), у продажу — 40,85 грн (-0,05). Євровалюта коштує у купівлі 43,80 грн (-0,10), у продажу — 44,00 грн (-0,10).

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Нагадаємо, в Україні у разі подальших перебоїв в електропостачанні державний "Укрексімбанк" має намір кардинально змінити формат роботи. У разі відключень світла в зимовий період розглядає варіант закриття відділень та перехід на онлайн-режим.

Також ми писали, що Національний банк фінансово покарав три українські банки. Регулятор виписав штрафів сумарно на 55 мільйонів гривень.