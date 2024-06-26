Відключення світла — один з банків України планує змінити формат роботи

Банківська каса. Фото: РБК-Україна

В Україні у разі подальших перебоїв в електропостачанні державний "Укрексімбанк" має намір кардинально змінити формат роботи. У разі відключень світла в зимовий період розглядає варіант закриття відділень та перехід на онлайн-режим.

Про це повідомила член наглядової ради "Укрексімбанку" Вікторія Страхова, пише "Економічна правда".

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Так, Укрексімбанк має намір вирішити проблему з опаленням та нестачею електроенергії. Проте на такий режим можуть перейти не всі відділення, оскільки банк є учасником програми POWER BANKING. Вона дозволяє фінустановам працювати за будь-яких умов.

Як зазначила представниця банку, якщо такий варіант відбудеться, то особливо на клієнтах не позначиться, тому що:

фінустанова є переважно корпоративною;

не вимагає роботи багатьох відділень для обслуговування клієнтів.

"Нам реально треба думати, що ми будемо робити взимку з нашими відділеннями. Нам треба й опалення. Можливо, ми будемо переходити в онлайн-режим", — додала Страхова.

Раніше Національний банк створив об'єднану мережу відділень фінустанов України, які можуть працювати та надавати необхідні послуги клієнтам навіть під час блекауту, під назвою POWER BANKING.

Учасниками проєкту є системно важливі фінустанови, зокрема, ПриватБанк, Ощадбанк та Укрексімбанк.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Міністерстві юстиції розповіли, що в Україні побільшає державних банків. Це стане можливо, адже держава отримає 100% акцій Акціонерного товариства "Мотор-Банк".

Також ми писали, що Національний банк фінансово покарав три українські банки. Регулятор виписав штрафів сумарно на 55 мільйонів гривень.