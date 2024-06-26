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Проблемы со светом — один из крупных банков закроет отделения

26 июня 2024 14:52
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Отключения света – один из банков Украины планирует изменить формат работы
Банковская касса. Фото: РБК-Украина
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В Украине в случае дальнейших перебоев в электроснабжении государственный Укрэксимбанк намерен кардинально изменить формат работы. При отключении света в зимний период рассматривает вариант закрытия отделений и переход на онлайн-режим.

Об этом сообщила член наблюдательного совета "Укрэксимбанка" Виктория Страхова, пишет "Экономическая правда".

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Так, Укрэксимбанк намерен решить проблему с отоплением и нехваткой электроэнергии. Однако на такой режим могут перейти не все отделения, поскольку банк является участником программы POWER BANKING. Она позволяет финучреждениям работать при любых условиях.

Как отметила представительница банка, если такой вариант осуществится, то особо на клиентах не скажется, потому что:

  • финучреждение является преимущественно корпоративным;
  • не требует работы многих отделений по обслуживанию клиентов.

"Нам реально нужно думать, что мы будем делать зимой с нашими отделениями. Нам нужно и отопление. Возможно, мы будем переходить в онлайн-режим", — добавила Страхова.

Ранее Национальный банк создал объединенную сеть отделений финучреждений Украины, которые могут работать и предоставлять необходимые услуги клиентам даже во время блэкаута под названием POWER BANKING.

Участниками проекта являются системно важные финучреждения, в частности ПриватБанк, Ощадбанк и Укрэксимбанк.

Что еще стоит знать

Напомним, в Министерстве юстиции рассказали, что в Украине станет больше государственных банков. Это станет возможным, ведь государство получит 100% акций Акционерного общества "Мотор-Банк".

Также мы писали, что Национальный банк финансово наказал три украинских банка. Регулятор выписал штрафы суммарно на 55 миллионов гривен.

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